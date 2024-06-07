六角20周年打造國際大平台 目標3年內增百店規模市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-08 09:55

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (7) 日在新竹舉辦 20 周年慶晚宴，董事長王耀輝表示，集團成立 20 周年來不斷擴張在全球的餐飲版圖，疫情期間更攜手海外夥伴共同撐過挑戰，今年旗下已擁有超過 10 個品牌、遍布全球 63 個國家地區，國際化程度比肩歐美餐飲集團，目標 3 年內再培植 2-3 個百店規模的市場。

六角董事長王耀輝、共同創辦人王麗玉、國內外旗下子公司以及全球日出茶太 Chatime 代理商超過 600 人，聯袂出席晚宴活動。

王耀輝說，六角從疫情後強力復甦，連年營收成長，「築高牆 廣積糧」是企業能一直持續擴展的經營理念，並站穩面對現今全球通膨、營運成本提升和缺工議題的挑戰。

同時，「創新」和「靈活」是六角企業的 DNA，王耀輝指出，過去兩年，日出茶太進行全球品牌再造計畫，瞄準年輕 GEN Z 消費族群，有了嶄新樣貌；子公司王座國際帶入韓式橋村炸雞，在台興起一股炸雞潮，也正式在 2023 年興櫃，樂觀邁進 IPO 的進程；春上布丁蛋糕成功打進高雄地區，成為全台據點最廣且最受歡迎的伴手禮品牌之一。

王耀輝也提到，隨著全球珍奶產業的市場競爭激烈，第三次國際化發展潮流越趨加快，因此，六角繼去年集團進行供應鏈重整，優化全球物料品質與物流效益，並持續發展數位轉型與投資，引進智能茶機縮減人力訓練成本，穩定產品品質；增加數位會員經營投資，提高消費者品牌黏著度。

六角強調，短期策略目標著重日出茶太 Chatime 品牌與產品升級，中長期目標寄望 3 年內可以再培植 2-3 個百店規模的市場。

而六角旗下子公司天恩粉圓同步提升創新研發能量，因應國際化市場需求，將瞄準歐美市場做為重點發展區域，目標打造手搖飲料國際市場大平台。