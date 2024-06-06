search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

【量大強漲股整理】端午連假會變盤嗎?六月份潛力主流股報你知?!

鉅亨研報 2024-06-07 17:44

cover image of news article
【量大強漲股整理】端午連假會變盤嗎?六月份潛力主流股報你知?! (圖:shutterstock)

加權指數，今日開低震盪，終場小跌 44.32 點，收在 21858.38 點，成交量 4516 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 98.55 億，投信買超 22.23 億，自營商賣超 32.42 億，三大法人合計賣超 108.74 億，其中，投信連 6 買，累計 247.1 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.2%，標普 500 指數下跌 0.02%，納指下跌 0.09%，費半下跌 0.86%；美國上週初領失業金人數報 22.9 萬，高於預期 22 萬，前值 22.1 萬，美國上週續領失業金人數報 179.2 萬，預期 179 萬，前值 179 萬，就業數據不如預期，提振聯準會降息希望，今晚將公布聯準會最重視的非農就業報告，經濟學家預計 5 月美國非農就業將增加 18 萬人，失業率穩定在 3.9%，如數據低於預期，今年降息機會就會大增，有利股市上漲；運動服飾零售商 (LULU-US) Lululemon，大漲 4.79%，收在 323.03 美元，不僅公布優於市場預期的季度財報，同時也上調了全年財測；台股方面，加權指數，終場小跌 44.32 點，收在 21858.38 點，預期短期震盪整理後，有望繼續上攻，挑戰 22000 點大關；中央銀行總裁楊金龍預告，下周四的理監事會將上修今年經濟成長，由前一季的 3.22% 上調至 3.5%，顯示台股基本面相當強勁，有利股市上漲。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 1.68%，收在 879 元，晶圓漲價有望獲得大客戶 (NVDA-US) 輝達認同，摩根士丹利證券領頭按讚，預估企業可能在今年 9 月到 10 月敲定 2025 年新晶圓價格，有助於營收和獲利雙雙提升，故將目標價從 928 元上調到 980 元，樂觀情境更可上看 1,180 元；(2317-TW)鴻海，收平盤 177.5 元，受惠於人工智慧產品需求優於預期，5 月營收達 5502 億元，月增 7.68%、年增 22.06%，是歷年同期新高，企業也同步上調第二季的營運展望，預計配發 5.4 元的現金股利，將在今年 7 月 2 日進行除息；(2454-TW)聯發科，下跌 1.16%，收在 1275 元，日前宣布與 (NVDA-US) 輝達 共同開發 ARM 架構 AI PC 晶片，預計今年第 3 季完成設計定案，第 4 季進入驗證階段，明年開始貢獻營收。

受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群將長期受惠；(3013-TW)晟銘電，上漲 0.77%，收在 91.8 元，5 月營收 8.67 億元，攀上 18 個月來高點，月增 5.3%，年增 102.7%，今年擴大展出機櫃產品，液冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，加上 (NVDA-US) 輝達的執行長黃仁勳，先前並直接表示：「This is the future！」，散熱概念股正成為投資人聚焦的重點。輝達未來的伺服器架構將採用水冷散熱，而水冷散熱價格是傳統氣冷散熱的三倍以上，商機龐大，爆發力可期。

(2486-TW)一詮，早盤大漲 + 8%，再創新高，來到 112.5 元大關，均熱片能在有限體積內解決電子元件散熱的問題，應用範圍涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC 等領域，近年更朝車用、高速運算 HPC／AI（高效能運算／人工智慧）等深化應用，工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，可達全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，已與 (2486-TW) 一詮，合作生產，交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

(2486-TW) 一詮，再創波段新高! 來到 112.5 元大關，佳螢從 4.25 就公開預告!
整整從六字頭 => 七字頭 => 八字頭 => 九字頭 => 百元大關! 整整讓會員大賺 + 82%
將近八根漲停板! 通通有簡訊，及節目預告佐證!

(3443-TW) 創意，上漲 3.88%，收在 1605 元，5 月營收 23.53 億元，月增 39％、年增 9％，其中 NRE 月增幅度達 94％，來自國際大廠的 AI 設計委託案絡繹不絕，公司營運成長可期，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能。 

(9958-TW)世紀鋼，股價亮燈漲停，收在 324.5 元，再度創歷史新高，企業旗下 (2072-TW) 世紀風電，負責海龍離岸風電計畫中的 21 座三角套管式水下基礎構件，2024 年 3 月底已完成 9 座，未來每月完成 4-5 座，今年營收將呈現季季增的格局，整體訂單能見度也已經看到 2028 年，董事長賴文祥表示，未來每年 300 億營收絕不是夢想。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 2.94%，收在 87.5 元，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年將迎來成長動能；(3363-TW)上詮，上漲 2.68%，收在 153.5 元，企業最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者；(6442-TW)光聖，上漲 7.17%，收在 246.5 元，創下歷史新高，今年首季受惠光被動元件需求增加，美系大廠客戶訂單持續增長，第一季每股盈餘達到 1.72 元，法人預估，第二季營收和獲利將會同步向上。

想持股診斷或詢問盤勢分析
歡迎免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
https://lin.ee/9cyliMq

端午連假會變盤嗎?
六月份主流股報你知
都在影片中分析給你知道
https://youtu.be/FnqgAp7SmEI

6/7 強勢股分享
【上市量大上漲股】
(1473-TW) 台南
(9958-TW) 世紀鋼
(9946-TW) 三發地產
(1618-TW) 合機
(3047-TW) 訊舟
(1608-TW) 華榮
(4967-TW) 十銓
(5484-TW) 慧友
(1617-TW) 榮星
(5531-TW) 鄉林
(2537-TW) 聯上發
(1316-TW) 上曜
(1514-TW) 亞力
(1513-TW) 中興電
(8114-TW) 振樺電
(2524-TW) 京城

6/7
【上櫃量大上漲股】
(4561-TW) 健椿
(3508-TW) 位速
(6140-TW) 訊達
(8093-TW) 保銳
(5263-TW) 智崴
(6419-TW) 京晨科
(3339-TW) 泰谷
(3580-TW) 友威科
(5432-TW) 新門
(1815-TW) 富喬
(3455-TW) 由田
(4513-TW) 福裕
(3122-TW) 笙泉
(5347-TW) 世界
(5236-TW) 凌陽創新
(6207-TW) 雷科

想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】
https://goo.gl/kN2VKT

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

文章標籤

莊佳螢三大法人買賣超趨勢分析AI黃仁勳機器人COMPUTEX

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數21858.38-0.20%
道瓊指數38886.170.20%
S&P 5005352.96-0.02%
費城半導體5301.684-0.86%
台南5510.00%
鄉林12.29.91%
榮星24.39.95%
慧友41.49.96%
十銓143.59.96%
華榮39.79.97%
訊舟25.99.98%
合機549.98%
三發地產49.559.99%
上詮153.52.68%
光聖246.57.17%
上曜20.759.79%
聯鈞87.52.94%
世紀鋼324.510.00%
創意16053.88%
一詮108.54.83%
晟銘電91.80.77%
聯發科1275-1.16%
鴻海177.50.00%
聯上發23.99.89%
中興電1829.64%
亞力1189.77%
友威科61.97.65%
雷科72.64.46%
凌陽創新1885.92%
世界1115.21%
笙泉57.56.09%
福裕47.96.44%
由田117.56.82%
富喬29.256.95%
新門230.57.21%
泰谷46.158.33%
京晨科1739.84%
智崴1459.85%
保銳25.69.87%
訊達電腦37.59.97%
位速27.159.92%
健椿55.19.98%
京城61.39.07%
振樺電149.59.12%
台積電879-1.68%
世紀風電431.57.90%
輝達1210.45-1.14%
露露檸檬323.034.79%
比特幣71381.180.54%

相關權證

中興電法興 槓桿69.33
中興電法興 槓桿0.08
亞力法興 槓桿3.12
鴻海法興 槓桿2.93
台積電法興 槓桿6.32
台積電法興 槓桿6.12
聯發科法興 槓桿25.92
聯發科法興 槓桿7.05
一詮法興 槓桿1.94
創意法興 槓桿4.54
創意法興 槓桿4.02
世紀鋼法興 槓桿3.27
世紀鋼法興 槓桿3.02
加權指數法興 槓桿4.9
加權指數法興 槓桿4.44

鉅亨贏指標
了解更多

#偏強機會股

偏強
笙泉

80.95%

勝率
偏強
光聖

83.33%

勝率
偏強
台南

68.18%

勝率
偏強
世紀鋼

75%

勝率
偏強
凌陽創

78.57%

勝率
偏強
一詮

72.73%

勝率
偏強
京城

81.25%

勝率
偏強
振樺電

62.5%

勝率
偏強
雷科

80%

勝率
偏強
華榮

90.91%

勝率
偏強
鄉林

81.82%

勝率
偏強
創意

83.33%

勝率
偏強
由田

53.57%

勝率

#波段上揚股

偏強
光聖

83.33%

勝率
偏強
台南

68.18%

勝率
偏強
世紀鋼

75%

勝率
偏強
一詮

72.73%

勝率
偏強
振樺電

62.5%

勝率
偏強
世界

66.67%

勝率
偏強
雷科

80%

勝率
偏強
華榮

90.91%

勝率
偏強
鄉林

81.82%

勝率
偏強
創意

83.33%

勝率
偏強
由田

53.57%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
十銓

86.96%

勝率
偏強
笙泉

80.95%

勝率
偏強
光聖

83.33%

勝率
偏強
振樺電

62.5%

勝率
偏強
雷科

80%

勝率
偏強
亞力

95.46%

勝率
偏強
創意

83.33%

勝率
偏強
由田

53.57%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
光聖

83.33%

勝率
偏強
京晨科

71.43%

勝率
偏強
訊舟

76%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
世紀鋼

75%

勝率
偏強
智崴

86.36%

勝率
偏強
合機

74.07%

勝率
偏強
中興電

65%

勝率
偏強
華榮

90.91%

勝率
偏強
亞力

95.46%

勝率
偏強
榮星

90.91%

勝率
偏強
鄉林

81.82%

勝率
偏強
位速

68.18%

勝率




Empty