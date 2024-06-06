【量大強漲股整理】端午連假會變盤嗎?六月份潛力主流股報你知?!

鉅亨研報 2024-06-07 17:44

加權指數，今日開低震盪，終場小跌 44.32 點，收在 21858.38 點，成交量 4516 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 98.55 億，投信買超 22.23 億，自營商賣超 32.42 億，三大法人合計賣超 108.74 億，其中，投信連 6 買，累計 247.1 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.2%，標普 500 指數下跌 0.02%，納指下跌 0.09%，費半下跌 0.86%；美國上週初領失業金人數報 22.9 萬，高於預期 22 萬，前值 22.1 萬，美國上週續領失業金人數報 179.2 萬，預期 179 萬，前值 179 萬，就業數據不如預期，提振聯準會降息希望，今晚將公布聯準會最重視的非農就業報告，經濟學家預計 5 月美國非農就業將增加 18 萬人，失業率穩定在 3.9%，如數據低於預期，今年降息機會就會大增，有利股市上漲；運動服飾零售商 (LULU-US) Lululemon，大漲 4.79%，收在 323.03 美元，不僅公布優於市場預期的季度財報，同時也上調了全年財測；台股方面，加權指數，終場小跌 44.32 點，收在 21858.38 點，預期短期震盪整理後，有望繼續上攻，挑戰 22000 點大關；中央銀行總裁楊金龍預告，下周四的理監事會將上修今年經濟成長，由前一季的 3.22% 上調至 3.5%，顯示台股基本面相當強勁，有利股市上漲。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 1.68%，收在 879 元，晶圓漲價有望獲得大客戶 (NVDA-US) 輝達認同，摩根士丹利證券領頭按讚，預估企業可能在今年 9 月到 10 月敲定 2025 年新晶圓價格，有助於營收和獲利雙雙提升，故將目標價從 928 元上調到 980 元，樂觀情境更可上看 1,180 元；(2317-TW)鴻海，收平盤 177.5 元，受惠於人工智慧產品需求優於預期，5 月營收達 5502 億元，月增 7.68%、年增 22.06%，是歷年同期新高，企業也同步上調第二季的營運展望，預計配發 5.4 元的現金股利，將在今年 7 月 2 日進行除息；(2454-TW)聯發科，下跌 1.16%，收在 1275 元，日前宣布與 (NVDA-US) 輝達 共同開發 ARM 架構 AI PC 晶片，預計今年第 3 季完成設計定案，第 4 季進入驗證階段，明年開始貢獻營收。

受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群將長期受惠；(3013-TW)晟銘電，上漲 0.77%，收在 91.8 元，5 月營收 8.67 億元，攀上 18 個月來高點，月增 5.3%，年增 102.7%，今年擴大展出機櫃產品，液冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，加上 (NVDA-US) 輝達的執行長黃仁勳，先前並直接表示：「This is the future！」，散熱概念股正成為投資人聚焦的重點。輝達未來的伺服器架構將採用水冷散熱，而水冷散熱價格是傳統氣冷散熱的三倍以上，商機龐大，爆發力可期。

(2486-TW)一詮，早盤大漲 + 8%，再創新高，來到 112.5 元大關，均熱片能在有限體積內解決電子元件散熱的問題，應用範圍涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC 等領域，近年更朝車用、高速運算 HPC／AI（高效能運算／人工智慧）等深化應用，工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，可達全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，已與 (2486-TW) 一詮，合作生產，交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

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(3443-TW) 創意，上漲 3.88%，收在 1605 元，5 月營收 23.53 億元，月增 39％、年增 9％，其中 NRE 月增幅度達 94％，來自國際大廠的 AI 設計委託案絡繹不絕，公司營運成長可期，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能。

(9958-TW)世紀鋼，股價亮燈漲停，收在 324.5 元，再度創歷史新高，企業旗下 (2072-TW) 世紀風電，負責海龍離岸風電計畫中的 21 座三角套管式水下基礎構件，2024 年 3 月底已完成 9 座，未來每月完成 4-5 座，今年營收將呈現季季增的格局，整體訂單能見度也已經看到 2028 年，董事長賴文祥表示，未來每年 300 億營收絕不是夢想。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，上漲 2.94%，收在 87.5 元，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年將迎來成長動能；(3363-TW)上詮，上漲 2.68%，收在 153.5 元，企業最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者；(6442-TW)光聖，上漲 7.17%，收在 246.5 元，創下歷史新高，今年首季受惠光被動元件需求增加，美系大廠客戶訂單持續增長，第一季每股盈餘達到 1.72 元，法人預估，第二季營收和獲利將會同步向上。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師