玉晶光2月營收13.29億元創歷年同期新高年增43%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-07 15:45
蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，玉晶光 2024 年 2 月營收爲 13.29 億元，創歷年同期新高，月減 31.82%，年增 43.26%，在玉晶光積極於台灣及廈門擴充產能及接單穩定之下，有利於在 2024 年首季營創歷史同期新高。
玉晶光認爲，3 月工作天數 2 月增加，營收可望獲成長動能。
玉晶光在掌握美系客戶的優勢之下，加上兩岸不斷的擴產產品品項及升級，公司營收在 2019 年高幅度成長逾 50% 突破 100 億元，到 2023 年已近倍增到 216.75 億元，這也是玉晶光年度營收首度突破 200 億元，公司對今年的業績並不看淡，如出貨順利，2024 年首季營收將超越去年同期的 33.28 億元。
玉晶光 2023 年前三季營收 148.87 億元，毛利率 33.31%，年減 4.99 個百分點，稅後純益爲 19.19 億元，年減 21.01%，每股純益 17.02 元。
同為蘋果供應鏈的大立光 (3008-TW) 5 日公布 2024 年 2 月營收再下滑爲 33.87 億元，月減 24.17%，年增 31.95%，大立光在 2 月工作天數減少之下，出貨動能相對 1 月下降。2024 年 1-2 月大立光營收 78.56 億元，年增 34.82%。
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