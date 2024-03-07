玉晶光2月營收13.29億元創歷年同期新高年增43%

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 ( 3406-TW ) 今 (7) 日公布最新營收資訊，玉晶光 2024 年 2 月營收爲 13.29 億元，創歷年同期新高，月減 31.82%，年增 43.26%，在玉晶光積極於台灣及廈門擴充產能及接單穩定之下，有利於在 2024 年首季營創歷史同期新高。

玉晶光在掌握美系客戶的優勢之下，加上兩岸不斷的擴產產品品項及升級，公司營收在 2019 年高幅度成長逾 50% 突破 100 億元，到 2023 年已近倍增到 216.75 億元，這也是玉晶光年度營收首度突破 200 億元，公司對今年的業績並不看淡，如出貨順利，2024 年首季營收將超越去年同期的 33.28 億元。