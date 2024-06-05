〈COMPUTEX〉群聯PCIe Gen5 Retimer報捷 切入美超微等伺服器業者

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-05 18:45

SSD 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今年在 COMPUTEX 展示一個全球唯一、兩個全球第一以及一個台灣第一的四大產品，執行長潘健成今 (5) 日表示，PCIe Gen5 Retimer 今年初開始出貨，近期又切入更多伺服器業者，連帶拉抬企業級 SSD 需求，目標今年企業級 SSD 營收佔比將攀升，從 5% 提升至 10%。

潘健成說，PCIe Gen5 Retimer 應用在伺服器領域，根據板子大小需要不同數量，目前競爭對手僅一家美系業者，是全台唯一一家切入該領域的業者，產品毛利率表現遠優於其他產品線，且因公司與所有伺服器製造業者同樣都位於台灣，可及時提供服務，市佔率正逐步攀升。

另外，群聯也展示全球唯一產品 aiDAPTIV+，潘健成強調，aiDAPTIV + 帶來的 AI 解決方案可以各領域客戶使用門檻大幅降低，又可將資料保護在自家公司進行運算，客戶採用意願已從最初剛推出時的懷疑，到今天 COMPUTEX 已變成完全相信，將攜手客戶開發全新市場，也已著手規劃推出下一代產品。

另外，群聯還推出兩個全球第一的產品，包括原生 USB 4.0 單晶片控制晶片、推出高效能 DRAM-Less E31T SSD 儲存方案，後者將是全球首款速度達到 10GB/s 的主流 SSD (Mainstream SSD)，為儲存市場以及 PC OEM 帶來革命性變革。

針對近期 NAND Flash 市況雜音，潘健成指出，現階段消費性市場的確未有顯著起色，不過，預估 7、8 月後市場需求就會回穩。