想跟著遊戲驛站上巔峰？分析師教你該怎麼操作

鉅亨網編譯許家華 2024-06-07 11:37

遊戲驛站股價上下奔馳，投資者該賣空還是做多？

迷因股引領人物咆哮小貓 (真名 Keith Gill) 周四 (6 日) 宣布明日將在 YouTube 開直播，遊戲驛站 (GameStop) (GME-US) 股價暴漲逾 30% 並觸發熔斷機制暫停交易。

此前一日，咆哮小貓曬出持倉擷圖，激勵遊戲驛站當日股價飆升 36% 至 31.57 美元。該圖顯示，圖中帳號似乎持有 500 萬股遊戲驛站股票和 12 萬個看漲期權，這些選擇權將於 6 月 21 日到期，行使價為 20 美元價格。交易員紛紛買進該股股票和選擇權，儘管賣空者也蜂擁而至。

5 月中旬也發生過類似的事件，當時 Keith Gill 使用闊別 3 年的咆哮小貓帳號發聲，上演了一場「迷因股大神歸位秀」，帶動一票迷因股瘋漲。

遊戲驛站本身也靠著咆哮小貓帶動的浪潮，海撈了一把，5 月出售 4500 萬股股票，籌集約 9.33 億美元。相比之下，遊戲驛站去年 5 月至 7 月整個季度的銷售額為 11.6 億美元。這浮現一個問題：遊戲驛站股票能賺到錢嗎？賣空還是做多？

去年，該股的交易價格最低為 9.95 美元，最高為 64.83 美元，這種波動對於懂得如何掌握時機的交易者來說可能很有價值。不幸的是，它的走勢通常是由不可預測的事件所驅動，導致即使是交易者最喜歡的預測工具也經常說不準。

技術分析公司 CappThesis 的創始人 Frank Cappelleri 表示：「考慮到巨大的差距、新聞引發的峰值和崩潰，以及似乎由一個人的社交媒體發文所決定，傳統分析（無論是技術分析還是其他分析）並不能提供太多幫助。」

Cappelleri 將遊戲驛站的股票交易者分為三類：

1. 錯過 2021 年大漲且希望這回能趕上撈一大把的人

2. 2021 年賺了一把但已流失得差不多，想再贏回來的人

3. 2021 年大賺後，這回深信還能再登頂的人

「從各個方面來說，這都是一個典型 FOMO (害怕錯過) 的案例。」他說。

基本面分析更有幫助。最新研究該股的分析師是 Wedbush Securities 的 Michael Pachter，他將該股評級為「跑輸大盤」，目標價為 7 美元。

Pachter 向來批評遊戲驛站提振業務的手段，稱他們希望靠非同質代幣 (NFT) 這類新業務能扭轉乾坤，或者單純靠陰謀論就能顛覆局面。

他表示，在看到執行長 Ryan Cohen 在 2022 年夏天出脫 Bed Bath & Beyond 的股份後，他更加悲觀了。當時該股成為散戶追逐的熱門標的，但當時該公司大股東 Cohen 卻趁機出脫所有持股，引起外部股東恐慌，也造成股價崩盤。

Pachter 稱，經過 Bed Bath and Beyond 事件後，他再也不相信 Ryan Cohen。

他將向其諮詢遊戲驛站股份的客戶分為兩類：

1. 正在考慮做空的人

2. 其選股對於零售商指數 (含遊戲驛站) 的表現好壞就牽動其報酬高低的人

後者問他是否值得持有遊戲驛站，那樣該股飆升也不會人為推高指數，但 Pachter 認為他們不應該這樣做，因為上回投資者還能期待 Ryan Cohen 挖角的亞馬遜 (AMZN-US) 高層實施其戰略，但這回「真的什麼也沒有，沒有任何策略」。

遊戲驛站沒有回應置評請求。

除非 Keith Gill 要發布「GameStop to the Moon」，否則請遠離這檔並將其當作新奇玩意來看待。

然而，Pachter 稱自己也不會參予空頭交易，因為做空該股很危險。

Susquehanna 分析師 Christopher Jacobson 表示，遊戲驛站的期權也好不到哪去，而且成本相當高。該股價格約為 30 美元，7 月 30 日行使價約為 18.50 美元。這意味著，買入看漲期權和看跌期權，則需要自 18.50 美元水準移動才能實現盈虧平衡。

Jacobson 表示，當該股上漲時，隱含波動率 (會影響選擇權的成本) 也上升，反之則下降，但這與常見狀況剛好相反。「因此，有人會因為看到遊戲驛站下跌，就買入遊戲驛站的看跌期權，他們會發現，其股價方向判斷對了，但看跌期權卻沒有贏錢，就因為這些看跌期權的隱含波動率，以及追高的動能消退。」