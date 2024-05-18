咆嘯小貓開神壇 散戶1000美元變近7.2萬美元 遊戲驛站趁機發新股海撈 進或不進？

鉅亨網編譯許家華 2024-05-18 14:10

面對市場投機炒作，此時不撈更待何時？遊戲驛站 (GameStop) (GME-US) 在公布第一季銷售額下降，同時宣布發行新股的計畫後，周五 (17 日) 股價直接跳水近 20%，股價較本周炒作高點已跌近 7 成。

根據一份新監管文件，遊戲驛站表示將按市價發行 (ATM) 最多 4500 萬股 A​​ 類普通股。在宣布發行新股前，本周「咆嘯小貓甦醒」而湧現的迷因力量讓該股短暫飆升，周一上漲 74%，周二又暴漲 60%，之後两天持續回落，周五迎來官方自釋的利空消息，重挫 19.73%，收每股 22.21 美元。

咆嘯小貓緣起 & 甦醒

2021 年時，GameStop 由於網路遊戲的競爭導致經營績效不佳，遭美國避險基金梅爾文資本 (Melvin Capital Management) 大規模放空。當時美國知名網路論壇 Reddit 上，「咆嘯小貓」 (論壇名 Roaring Kitty，真名 Keith Gill) 號召 r/wallstreetbets(華爾街賭場) 討論版中的網友買進 GameStop 股票，引發 GameStop 股價暴漲近 92%。

最後 GameStop 股價和其歷史低點相比，飆升約 190 倍 (2.57 美元到 483 美元)，讓許多散戶身價暴漲，這次軋空事件也讓梅爾文資本損失約 68 億美元，隨後該基金於 2022 年 5 月關閉，成為小蝦米扳倒華爾街大鯨魚的傳奇案例。

爾後該帳號沉睡三年，本周卻發布了一張哏圖，一個原本癱坐悠閒打電玩的男人，神情嚴肅地坐立起來打電玩，似乎預告著：「我要認真來一場囉！」於是展開了本周各家迷因股的瘋狂走勢。

他在散戶中的影響力再次得到印證，遊戲驛站和 AMC (AMC-US) 週一和週二盤中分別累漲 179.21% 和 135.4%，空頭血虧超過 24 億美元。

X 社群平台上，一位叫做 stocksandrealestate 的用戶稱自己在這短短的兩天內，在美股二級市場上將 1000 美元「變」成了近 7.2 萬美元，「我感覺人生走上巔峰。遊戲 驛站改變了我的人生。

GameStop 不缺現金 但不撈太傻？

與傳統的 IPO 不同，宣布 ATM 發行並不意味著公司會立即發行這 4500 萬股。 而是可以根據市場需求和投資人興趣，依照當下市場價格，逐步、分批發行新股。

從公司的資產狀況來看，遊戲驛站也不缺錢。 公司預期，第一季末的現金及等價物將達到 11 億美元。

對於遊戲驛站的行為，威廉與瑪麗學院的經濟學教授 Peter Atwater 評價稱，發行股票一般有兩個時機，一個是你必須要做的時候，另一個是不發新股就太愚蠢的時候。 如果你是 Ryan Cohen（遊戲驛站的大股東 & CEO），投資人剛剛給了你一個發行股票的機會，價格遠高於之前的交易價格，不利用這個機會就太愚蠢了。

天上掉餡餅 或能飽餐活下去

在理想情況下，如果遊戲驛站真能把這 4500 萬股全都發掉的話，按照現價能夠籌得接近 9 億美元的資金。 這將進一步增強公司的資產負債表，並為 Cohen 扭轉業務虧損爭取到更多的時間。

近年來，由於遊戲玩家購買實體遊戲的習慣逐步被在網路上購買數位版取代，遊戲驛站的業務陷入了困境。 今年 3 月，公司又宣布了裁員和閉店計劃，但並未透露具體的規模。