咆嘯小貓曬持倉擷圖 遊戲驛站一度飆78% 但空頭回補後再建空倉

鉅亨網編譯許家華 2024-06-04 08:09

遊戲驛站 (GameStop) (GME-US) 周一 (3 日) 一度暴漲 78%，再次重創空頭，但一位看空分析師並沒有悄悄離去，反而重新押注這家電玩零售商的股票將很快失去動力。

Citron Research 創辦人 Andrew Left 表示，5 月平掉空倉後，他又對該股建立新的空倉。「我已經回補 5 月的空頭部位，接著今天重新做空了。」但 Left 並未透露此回對遊戲驛站的新空倉規模，僅表示比他之前的空倉要小。

在他建立新空倉之際，咆嘯小貓 (真名 Keith Gill) 周一曬出持倉擷圖，顯示其投資組合持有大量 GME 普通股和看漲期權。

截圖顯示，其以每股 21.27 美元價格，買入 500 萬股 GameStop 股票，價值近 1.2 億美元。另外，看漲期權的截圖顯示共 12 萬份，行使價為 20 美元，並於 6 月 21 日到期，而購入價約為 5.68 美元，價值約 6570 萬美元。

咆嘯小貓曾引領 2021 年 1 月迷因股飆出軋空行情，此回該截圖又令遊戲驛站獲得巨大提振，一度飆漲 78%，周一最終收高 21% 至每股 28.00 美元，盤後動力不減，仍大漲 8% 以上，報每股 30.28 美元。

Left 表示，他繼續賣空並非出於個人原因，也對該公司沒有惡意。