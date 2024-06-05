迷因股回歸太平 麻州監管機關盯上咆哮小貓 E*Trade擬禁用

鉅亨網編譯許家華 2024-06-05 08:01

迷因股在周一飆漲後，周二該走勢戛然而止。美國麻薩諸塞州最高證券監管機構表示，正在關注匿名「咆哮小貓 (Roaring Kitty)」的投資人 Keith Gill 近期動向。

遊戲驛站 (GameStop) (GME-US) 經歷 3 連漲後止步，周二下跌 5.36%，收每股 26.50 美元，盤中低點甚至出現 10% 跌幅。

該股周一收高 21% 至每股 28 美元，創下自 5 月 14 日以來最大漲幅 (該日漲幅達 60%)、也是自 5 月 15 日以來最高收盤價 (該日收在 39.55 美元)。遊戲驛站周一盤中曾一度漲逾 100%，今年迄今則已上漲 51%。

迷因股 AMC (AMC-US) 小幅收低 0.4% 至 4.79 美元，該股周一收盤上漲 11% 至 4.81 美元。今年迄今該股仍下跌 22%。

與 Gill 相關的帳號周日在 Reddit 上發布其遊戲驛站的持股擷圖後，兩檔股票均大幅上漲。

週一稍晚，該 Reddit 帳戶又貼出似乎是其持倉的另一個螢幕擷圖，顯示一個 E*Trade 帳戶仍擁有 500 萬股遊戲驛站股票和 12 萬份看漲期權，這些期權將於 6 月 21 日到期，代表以 20 美元購買股票的權利。

然而，《華爾街日報》報導，由於擔心潛在的股票操縱行為，E*Trade 正考慮禁止 Gill 使用該平台，但目前尚未做出任何決定，也可能決定不需要採取任何行動。截稿時間前，媒體無法立即聯繫到 Gill 置評。

麻州邦務卿 William Galvin 發言人 Debra O’Malley 表示：「證券部門已知悉 Gill 先生近期的活動，並正在調查此事。雖然 Gill 先生並非在麻州入籍，但該部門會審查入籍和未入籍的個人可能負面影響市場的活動。」

跟著咆哮小貓操作是一件危險的事。根據《投資者商業日報》分析，遊戲驛站在 5 月 14 日創下高點後的三天內，投資者損失了 131 億美元。

市場研究公司 Toggle AI 總裁 Giuseppe Sette 以電子郵件評論：「遊戲驛站的核心業務仍面臨挑戰。越來越多玩家選擇數位下載遊戲，而非在實體商店購買遊戲片，該公司陷入了困境。最近的營運更新顯示，由於公司專注於削減成本措施，淨銷售額低於預期。」

遊戲驛站將於 6 月 11 日公佈第一季財報，但該公司先前已公布初步業績，顯示截至 5 月 4 日的 13 周內預計虧損 2700 萬美元至 3700 萬美元，已較去年同期虧損的 5050 萬美元收窄。