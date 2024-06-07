〈台幣〉擴量偏強整理 升值6.8分至32.28元

統一投顧指出，美國最新 5 月 ADP 就業人數增加 15.2 萬人，遠低於市場預期，而先前公布的 4 月職位空缺數 (JOLTS) 驟降至 805.9 萬個，也創 2021 年 2 月以來新低，顯示勞動市場持續在降溫。