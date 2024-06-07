〈台幣〉擴量偏強整理 升值6.8分至32.28元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 17:17
新台幣今 (6) 日強彈，最多一度升值達 9.4 分，終場收在 32.28 元，升值 6.8 分，全日處升值態勢，高低價差 8.6 分，台北外匯經紀公司成交值再次放大至 11.83 億美元。
新台幣今日以 32.33 元、升值 1.8 分開出，最高來到 32.254 元，終場收在 32.25 元，升值 6.8 分。
觀察主要亞幣，新台幣升值達 0.21%，韓元升 0.1%，泰銖和港幣微升不到 0.05%，星元和人民幣處平盤左右，日元則續貶 0.15%。
統一投顧指出，美國最新 5 月 ADP 就業人數增加 15.2 萬人，遠低於市場預期，而先前公布的 4 月職位空缺數 (JOLTS) 驟降至 805.9 萬個，也創 2021 年 2 月以來新低，顯示勞動市場持續在降溫。
隨著美國 10 年債利率拉回至 4.3% 之下，市場關注周五美國 5 月非農就業報告，將為下周 FOMC 會議降息決策提供線索。
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