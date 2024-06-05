是方、昕奇、GMI Cloud強強聯手 打造領先亞洲AI生態系

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 16:19

是方電 (6561-TW) 今 (6) 日宣布，與雲服務運營商昕奇科技 (7747-TW) 以及 GMI Cloud 建立戰略合作夥伴關係。利用三方各自優勢，整合智能資料中心基礎設施、雲計算服務和 GPU 算力，共同打造領先亞洲的 AI 雲算力生態系統。

是方電目前為台灣最大的中立智能資料中心運營商，提供高標準的 AI 智能資料中心基礎設施；昕奇雲端成為 GMI Cloud 在亞洲市場的業務夥伴，負責推廣及銷售 GMI Cloud 以 NVIDIA H100 為主的 GPU 系統，也不排除整合昕奇的多雲管理平台 ARMIN 與 GMI Cloud 的 GPU 算力服務；GMI Cloud 則進駐是方電訊的 IDC，為亞洲企業主提供更靈活、更可靠的 GPU 雲服務。

是方電指出，此次三方合作預估將為企業客戶帶來顯著效益，包含提供多元、靈活且穩定的 AI 解決方案，也可降低 AI 算力獲取的成本和運維複雜度，同時可以加速 AI 在亞洲地區的發展。

是方電總經理劉耀元表示，是方即將啟用的全新 AI 智能資料中心，每平方公尺載重達 2000 公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等 AI 應用標準，是未來三年台灣少數具有上述高規格的 IDC，是方將全力提供穩定可靠的 AI 智能資料中心基礎設施，為三方合作建立堅強基石。