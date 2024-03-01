是方強化網路服務精準預測客戶需求 攜手威睿智能流量分析

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-01 12:05

台灣 IDC 及網路連接服務領導品牌是方電訊 (6561-TW) 為提供更加完整的網際網路服務與精準預測客戶需求，今 (1) 日宣布攜手威睿科技 (8298-TW)，搭配該公司的網路流量智能分析系統，更能洞察客戶多樣化的網路需求，加速實現全球接軌、掌握世界商機的目標。

是方指出，為確保客戶的高滿意度，除不斷擴充聯外頻寬外，更運用威睿科技的網路流量智能分析系統，對網路流量進行觀察分析，深入瞭解多樣化網路服務應用的流量行為模式和頻寬需求，提供多重路由模型的高速網際網路連線服務，滿足客戶的網路品質差異化需求，並保持網際網路連線的經濟效益。

是方總經理劉耀元表示，是方 TPIX 數據交換服務除了傳統簡單的流量總量統計外，更搭配威睿科技網路流量智能分析系統，做到以 Flow 流量採集的方式，實現對不同交換中心成員精準的流量觀測，兩者搭配下能吸引眾多國內外網際網路服務業者使用，成為台灣第一大的網際網路交換中心。

威睿科技董事長繆德澤指出，威睿科技擁有先進的 IP Flow 流量分析技術與大數據分析架構，尤其是透過異常流量偵測引擎、網路行為分析技術及機械學習模型，能即時偵測 DDoS 和蠕蟲攻擊等具安全威脅的異常流量，保護客戶全網安全。目前威睿客戶包括全球知名企業、電信公司、網路服務供應商及政府機關，例如 SoftBank、GCX、Telin、F5 等，產品行銷遍佈全球 40 多個國家。