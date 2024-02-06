是方元月營收刷同期高 IDC大樓獲NCC高度肯定

是方為台灣最大國際網路交換中心，擁有國際級雲端交換中心、網路資料中心，以及台灣目前會員數和訊務交換量第一大、全球排名 95 名的台北網際網路交換中心 (TPIX)，同時，也獲得經濟部產業發展署公用雲端資料中心計畫，讓是方成為台灣推動企業數位化及雲端化的重要推手。



近年來，是方致力於成為東亞數位匯流及 AI 雲端應用中心，匯集目前亞太地區主要私有海纜系統以及各大共構海纜系統，並有國內外知名固網業者及各產業龍頭進駐，顯示是方已經成為台灣與世界接軌的重要戰略樞鈕。