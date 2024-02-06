是方元月營收刷同期高 IDC大樓獲NCC高度肯定
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-06 16:14
國家通訊傳播委員會 (NCC) 主委陳耀祥日前率領參訪團視察是方電訊 (6561-TW)IDC 大樓，瞭解相關機房設備、備援機制及機房安全管理等，並給予高度肯定。是方董事長吳彥宏表示，期待未來能夠持續優化人工智能資料中心 AIDC 服務，中央及地方政府支持將是方打造成台灣網路產業的台積電。
是方今日也同步公告元月營收 2.74 億元，創歷史同期新高，月增 0.55%、年增 5.2%。
是方為台灣最大國際網路交換中心，擁有國際級雲端交換中心、網路資料中心，以及台灣目前會員數和訊務交換量第一大、全球排名 95 名的台北網際網路交換中心 (TPIX)，同時，也獲得經濟部產業發展署公用雲端資料中心計畫，讓是方成為台灣推動企業數位化及雲端化的重要推手。
近年來，是方致力於成為東亞數位匯流及 AI 雲端應用中心，匯集目前亞太地區主要私有海纜系統以及各大共構海纜系統，並有國內外知名固網業者及各產業龍頭進駐，顯示是方已經成為台灣與世界接軌的重要戰略樞鈕。
陳耀祥日前率領參訪團瞭解是方 IDC 相關機房設備、災害防護措施、備援機制及機房安全管理等。他提到，是方去年獲得櫃買中心第九屆公司治理評鑑第一級 (前 5%) 殊榮，嘉許是方能夠持續努力，成為台灣網路產業的台積電，為台灣科技與經濟發展做出更大的貢獻。
吳彥宏指出，未來將會持續投資擴充機房容量，並引進最新的科技設備，以提供企業客戶最優質的服務，期盼政府能夠提供更多政策支持，讓台灣的網路產業能夠更加蓬勃發展。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇