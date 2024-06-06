營收速報 - 十銓(4967)5月營收26.37億元年增率高達134.14％
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 14:15
今年1-5月累計營收為76.75億元，累計年增率43.48%。
最新價為130.5元，近5日股價上漲4.84%，相關半導體業下跌-1.05%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1457 張
- 外資買賣超：+1524 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-67 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|26.37億
|134%
|29%
|24/4
|20.43億
|-23%
|66%
|24/3
|12.33億
|116%
|42%
|24/2
|8.67億
|56%
|-3%
|24/1
|8.95億
|102%
|-56%
|23/10
|16.01億
|221%
|8%
十銓(4967-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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