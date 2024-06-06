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鉅亨速報

營收速報 - 十銓(4967)5月營收26.37億元年增率高達134.14％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 14:15

十銓(4967-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣26.37億元，年增率134.14%，月增率29.06%。

今年1-5月累計營收為76.75億元，累計年增率43.48%。

最新價為130.5元，近5日股價上漲4.84%，相關半導體業下跌-1.05%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1457 張
  • 外資買賣超：+1524 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-67 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 26.37億 134% 29%
24/4 20.43億 -23% 66%
24/3 12.33億 116% 42%
24/2 8.67億 56% -3%
24/1 8.95億 102% -56%
23/10 16.01億 221% 8%

十銓(4967-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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