康和證完成董事改選 看AI時代將創造很多獨角獸

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 13:39

康和證券 (6016-TW) 今 (6) 日召開股東常會，順利通過董事會提名選任第十三屆董事和獨立董事候選人名單，展望今年，康和證樂觀看待，AI 投資較過去 2000 年的網路時代更全面，應會有很多獨角獸出現，而電動車、低軌衛星、AI 伺服器、大數據等過去關注的焦點，結合 AI 後也可望創造出更多新的契機。

康和證指出，去年在經紀、自營、承銷和債券等各項業務皆繳出亮眼成績，合併稅後純益 10.04 億元，每股純益 (EPS)1.68 元，創歷年第三高；延續去年佳績，康和證自結前 4 月營收 16.41 億元，年增 61.09%，累計純益 6.57 億元，EPS 1.1 元。

康和證今日於會中順利完成董事改選，7 席一般董事為鄭大宇、張進德、李進生、楊明旺、馬佩君、鄭大成與太明開發，獨立董事 4 席為張耀仁、黃秀惠、黃素慧和蔣雅淇，其中 1 席為女性董事、3 席為女性獨立董事。

康和證表示，符合主管關機關對獨立董事席次不得少於三分之一與董事任一性別比例達三分之一比率的推動與要求，以達董事會成員性別多元化和永續發展的目標。