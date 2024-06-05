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鉅亨速報

盤後速報 - 新產(2850)下週(6月12日)除息4.99元，預估參考價90.81元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05

新產(2850-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.99元。

以今日(6月5日)收盤價95.80元計算，預估參考價為90.81元，息值合計為4.99元，股息殖利率5.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

新產(2850-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。近5日股價上漲2.68%，集中市場加權指數下跌2.3%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/12 95.80 4.99 5.21% 0.0
2023/06/12 53.4 2.54 4.76% 0.0
2022/06/14 53.4 3.2 5.99% 0.0
2021/07/28 43.1 1.95 4.52% 0.0
2020/07/30 36.2 1.8 4.97% 0.0

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