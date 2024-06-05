盤後速報 - 新產(2850)下週(6月12日)除息4.99元，預估參考價90.81元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05
新產(2850-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.99元。
以今日(6月5日)收盤價95.80元計算，預估參考價為90.81元，息值合計為4.99元，股息殖利率5.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
新產(2850-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為財產保險。近5日股價上漲2.68%，集中市場加權指數下跌2.3%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/12
|95.80
|4.99
|5.21%
|0.0
|2023/06/12
|53.4
|2.54
|4.76%
|0.0
|2022/06/14
|53.4
|3.2
|5.99%
|0.0
|2021/07/28
|43.1
|1.95
|4.52%
|0.0
|2020/07/30
|36.2
|1.8
|4.97%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇