〈焦點股〉產險股股利太香獲資金點火 新產奔漲停創新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 12:32
產險股近來接連釋出股利利多，成為市場多頭焦點，新產 (2850-TW) 董事會通過每股擬配發 4.99 元現金股利，創歷史新高，今 (12) 日股價應聲攻上漲停，中再保 (2851-TW)、台產 (2832-TW)、第一保 (2852-TW)、旺旺保 (2816-TW) 同受買盤青睞。
新產今天獲資金點火，股價直奔漲停，達 79.2 元，創歷史新高。
新產昨 (11) 日公告，董事會通過 2023 年財務報告及股利分派案，去年稅後純益 29.14 億元，EPS 達 9.22 元，創歷史新高，並決議每股配發 4.99 元現金股利，配發率達 54%。若以 11 日收盤價 72 元計算，現金殖利率約 6.93%。
中再保則是第一家公布股利的上市產險公司，董事會決議每股擬配發 1.4 元現金股利，隨即帶動股價攻上漲停，今日持續上漲約 2%，來到 24.55 元，若以 11 日收盤價 23.9 元計算，現金殖利率約 5.8%。
此外，台產、第一保、旺旺保三家產險公司近期也將陸續召開董事會揭曉盈餘分配案，預料將再吸引資金持續關注。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇