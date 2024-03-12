〈焦點股〉產險股股利太香獲資金點火 新產奔漲停創新高

中再保則是第一家公布股利的上市產險公司，董事會決議每股擬配發 1.4 元現金股利，隨即帶動股價攻上漲停，今日持續上漲約 2%，來到 24.55 元，若以 11 日收盤價 23.9 元計算，現金殖利率約 5.8%。