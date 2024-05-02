〈焦點股〉旺旺保、第一保Q1獲利亮麗 股價強攻漲停

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 11:26

第一保今天獲得買盤青睞，衝上漲停價 23.25 元，創逾 19 年新高；旺旺保開盤即跳空漲停，達 35.35 元，站上半年線，為近 2 個月來的高點。

旺旺保今年第一季稅後純益 4.05 億元，年增 103.23%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.81 元，創歷年同期新高；第一保首季稅後純益 2.55 億元，年增 241.3%，累計每股稅後純益 0.85 元，為近 5 年來同期新高。

其他產險股亦表現不俗，台產 (2832-TW) 今天股價勁揚約 3%，最高來到 29.75 元，為逾 13 年新高；新產 (2850-TW) 盤中上漲超過 1%，最高觸及 98.1 元，改寫歷史新高；中再保 (2851-TW) 盤中也有 1% 左右的漲幅。