〈焦點股〉旺旺保、第一保Q1獲利亮麗 股價強攻漲停
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-02 11:26
金融股股利陸續揭露，掀起一波利多行情，近來資金輪動流向產險股，旺旺保 (2816-TW)、第一保 (2852-TW) 公布第一季獲利亮眼，稅後純益均較去年同期倍增，今 (2) 日股價連袂亮燈漲停，金融族群普遍在盤上表現，扮演撐盤要角。
第一保今天獲得買盤青睞，衝上漲停價 23.25 元，創逾 19 年新高；旺旺保開盤即跳空漲停，達 35.35 元，站上半年線，為近 2 個月來的高點。
旺旺保今年第一季稅後純益 4.05 億元，年增 103.23%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.81 元，創歷年同期新高；第一保首季稅後純益 2.55 億元，年增 241.3%，累計每股稅後純益 0.85 元，為近 5 年來同期新高。
其他產險股亦表現不俗，台產 (2832-TW) 今天股價勁揚約 3%，最高來到 29.75 元，為逾 13 年新高；新產 (2850-TW) 盤中上漲超過 1%，最高觸及 98.1 元，改寫歷史新高；中再保 (2851-TW) 盤中也有 1% 左右的漲幅。
法人指出，台股第一季財報密集公布，多數企業仍繳出亮眼的成績單，基本面強勁，且台股技術面已站回到所有均線之上，短期均線全面翻揚向上，回檔仍具支撐。操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI 相關供應鏈、衛星、航空觀光、金融保險、能源與重電、營建資產、高殖利率個股等族群為主。
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