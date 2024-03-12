【量大強漲股整理】台股攻勢再起輝達GTC大會及衛星展登場下受惠股有誰
鉅亨研報 2024-03-12 17:47
【量大強漲股整理】台股攻勢再起輝達 GTC 大會及衛星展登場下受惠股有誰
台股加權指數今日開低走高，終場上漲 188.47 點，收在 19914.55 點，成交量 4555.71 億元。
看一下三大法人: 外資回頭買超 58.11 億元；自營商買超 96.54 億元；投信買超 8.82 億元，呈現連 8 買；三大法人合計買超 163.47 億元
美股週一漲跌互見，道瓊小漲以外，標普 500 指數和那斯達克指數小跌，費半指數表現尤其疲弱，回檔 1.3%，部分晶片股延續近日的跌勢，(NVDA-US) 輝達，跌 2%、台積電 ADR 重挫 5%，比特幣突破 7.2 萬美元，區塊鏈類股走揚向上，市場上投資人觀望，今晚 8:30，美國 2 月消費者物價指數（CPI），估月漲 0.4%、年漲 3.1%，若能低於 3.1% 將有利於美股走勢，台股也將利多反應，聯準會將於下周召開貨幣政策會議，台股方面，台股再早盤受美股回檔而開低，但在 (2330-TW) 台積電，穩盤，(2454-TW) 聯發科，開低走高下，(2317-TW) 鴻海，大漲 + 8%，加上市場上，因預期正募集的兩家 ETF 將帶來近千億元資金活水，指數出現開低走高格局，再度重回 19900 點之上，個股表現活潑。
股票方面，台積電 (2330-TW) 回穩，(2317-TW) 鴻海大漲，帶動 (2354-TW) 鴻準漲停，AI 股全面回神，(3231-TW) 緯創、(2382-TW) 廣達、(6669-TW) 緯穎，都有不錯表現，輝達 (NVDA-US)，執行長黃仁勳，認為下一代 AI 伺服器將全面改採水冷式，帶動散熱族群的 (6230-TW) 尼得科超眾、 (3017-TW) 奇鋐及 (3324-TW) 雙鴻，股價強勢，雙雙亮燈漲停板，而佳螢一在強調的二月營收發布下，業績表現亮眼的股票將繼續走高，汽車零組件，陸續公布 2023 年財報及 2 月營收，由於去年第 4 季到今年第 1 季旺季延續，營運繳出亮麗成績，(1319-TW) 東陽、強攻漲停板，再創波段新高，2023 年，每股盈餘 5.1 元，創史上獲利新高，擬配發每股現金股息 4 元，配息率高於往年，激勵股價再創新高，這檔股票我們不僅會員領先進場後，公開預告，就一路噴出! 登上百元!!
而 MWC 轉機網通股 (8011-TW)) 台通，2 月營收 2.28 億元，月增 25.2%、年增 81.7%，創同期新高，激勵股價再度亮燈漲停，自佳螢會員進場以來，也大賺四根漲停，無疑預告，轉機股將是最強的股票；加上受惠電信三雄 499 吃到飽回歸、各自祭出新優惠，AI 終端需求成長下，股價再度漲停，個股呈現輪漲，多頭格局將延續下去，佳螢通通領先市場預告在前面。
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受惠股有誰?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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