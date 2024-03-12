【量大強漲股整理】台股攻勢再起輝達GTC大會及衛星展登場下受惠股有誰

鉅亨研報 2024-03-12 17:47

【量大強漲股整理】台股攻勢再起輝達 GTC 大會及衛星展登場下受惠股有誰

台股加權指數今日開低走高，終場上漲 188.47 點，收在 19914.55 點，成交量 4555.71 億元。

看一下三大法人: 外資回頭買超 58.11 億元；自營商買超 96.54 億元；投信買超 8.82 億元，呈現連 8 買；三大法人合計買超 163.47 億元

而 MWC 轉機網通股 (8011-TW)) 台通，2 月營收 2.28 億元，月增 25.2%、年增 81.7%，創同期新高，激勵股價再度亮燈漲停，自佳螢會員進場以來，也大賺四根漲停，無疑預告，轉機股將是最強的股票；加上受惠電信三雄 499 吃到飽回歸、各自祭出新優惠，AI 終端需求成長下，股價再度漲停，個股呈現輪漲，多頭格局將延續下去，佳螢通通領先市場預告在前面。

AI=>GTV 大會 網通 => 國際衛星展登場下

受惠股有誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師