〈焦點股〉首季獲利剽悍 國泰金暌違21個月站上50元關卡
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 10:00
14 家金控獲利全數揭曉，國泰金 (2882-TW)3 月純益、第一季純益及 EPS 位居第一名，奪下三冠王寶座，今 (11) 日在多頭追捧下，股價暌違 21 個月再次站上 50 元關卡，一度勁揚 3.5%，最高來到 50.5 元，開盤不到 1 小時，成交量已達 2.2 萬張。
台股今天震盪走弱，金融股今天表現兩樣情，除國泰金強勢走高外，永豐金 (2890-TW)、台產 (2832-TW)、第一保 (2852-TW) 同受買盤青睞，盤中上漲超過 1%；不過，富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW)、新產 (2850-TW) 則遭遇賣壓，股價下挫逾 1%。
國泰金 3 月自結稅後純益達 168 億元，累計第一季稅後純益 371.9 億元，創歷史次高，年增 4.4 倍，每股純益 (EPS) 為 2.57 元。在四大原因加持下，子公司國泰人壽首季獲利催油門，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高。
全球股市 3 月接力創新高，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另外，隨美元上揚，以及國內 ETF 資金大舉匯出，台幣兌美元單月貶值 1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加上在調節私募基金及經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。
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