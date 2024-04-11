〈焦點股〉首季獲利剽悍 國泰金暌違21個月站上50元關卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-11 10:00

14 家金控獲利全數揭曉，國泰金 (2882-TW)3 月純益、第一季純益及 EPS 位居第一名，奪下三冠王寶座，今 (11) 日在多頭追捧下，股價暌違 21 個月再次站上 50 元關卡，一度勁揚 3.5%，最高來到 50.5 元，開盤不到 1 小時，成交量已達 2.2 萬張。

國泰金 3 月自結稅後純益達 168 億元，累計第一季稅後純益 371.9 億元，創歷史次高，年增 4.4 倍，每股純益 (EPS) 為 2.57 元。在四大原因加持下，子公司國泰人壽首季獲利催油門，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高。