盤後速報 - 優盛(4121)下週(6月12日)除息0.5元，預估參考價22.35元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05
優盛(4121-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月5日)收盤價22.85元計算，預估參考價為22.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
優盛(4121-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為數位式血壓計。呼吸治療系列產品。溫度系列產品。近5日股價下跌1.07%，櫃買市場加權指數下跌0.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/12
|22.85
|0.5
|2.19%
|0.0
|2023/06/19
|28.65
|1.2
|4.19%
|0.0
|2022/07/20
|20.0
|1.0921
|5.46%
|0.0
|2021/08/30
|23.25
|1.129
|4.86%
|0.0
|2020/06/29
|20.5
|0.2
|0.98%
|0.0
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