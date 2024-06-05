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鉅亨速報

盤後速報 - 優盛(4121)下週(6月12日)除息0.5元，預估參考價22.35元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05

優盛(4121-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月5日)收盤價22.85元計算，預估參考價為22.35元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

優盛(4121-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為數位式血壓計。呼吸治療系列產品。溫度系列產品。近5日股價下跌1.07%，櫃買市場加權指數下跌0.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/12 22.85 0.5 2.19% 0.0
2023/06/19 28.65 1.2 4.19% 0.0
2022/07/20 20.0 1.0921 5.46% 0.0
2021/08/30 23.25 1.129 4.86% 0.0
2020/06/29 20.5 0.2 0.98% 0.0

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