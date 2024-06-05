盤後速報 - 致茂(2360)下週(6月12日)除息6.6元，預估參考價269.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05
致茂(2360-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.6元。
以今日(6月5日)收盤價276.50元計算，預估參考價為269.9元，息值合計為6.6元，股息殖利率2.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
致茂(2360-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。近5日股價下跌4.41%，集中市場加權指數下跌2.3%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/12
|276.50
|6.60007
|2.39%
|0.0
|2023/07/07
|264.0
|8.00061
|3.03%
|0.0
|2022/07/25
|161.0
|6.9809
|4.34%
|0.0
|2021/06/23
|193.0
|4.4996
|2.33%
|0.0
|2020/07/24
|185.5
|3.0065
|1.62%
|0.0
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