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鉅亨速報

盤後速報 - 致茂(2360)下週(6月12日)除息6.6元，預估參考價269.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05

致茂(2360-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.6元。

以今日(6月5日)收盤價276.50元計算，預估參考價為269.9元，息值合計為6.6元，股息殖利率2.39%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

致茂(2360-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。近5日股價下跌4.41%，集中市場加權指數下跌2.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/12 276.50 6.60007 2.39% 0.0
2023/07/07 264.0 8.00061 3.03% 0.0
2022/07/25 161.0 6.9809 4.34% 0.0
2021/06/23 193.0 4.4996 2.33% 0.0
2020/07/24 185.5 3.0065 1.62% 0.0

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