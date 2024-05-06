軟板廠今年回補原物料趨積極 台虹1-4月營收年增4成
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-06 17:28
在軟板廠回補原物料轉趨積極同時，FCCL 廠台虹 (8039-TW) 營收也回穩，台虹今 (6) 日公布 2024 年 4 月營收達 8.63 億元，爲近 6 個月來新高，月增 12.56%，年增 39.65%，2024 年 1-4 月營收 28.36 億元，年增 40.37%。目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越去年同期的 20.8 億元
台虹 2024 年第一季營收 19.73 億元，毛利率 22.95%，季增 1.28 個百分點，年增 7.2 個百分點， 稅後純益 1.32 億元，較 2023 年同期由虧轉盈，每股純益 0.63 元。
雖然目前台虹訂單走高，但來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越 2023 年同期的 20.8 億元，但仍對下半年的訂單持保守看法等待訂單的進一步明朗。
台虹泰國廠預計今年第二季進入試量產，台虹泰國廠占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。台虹著眼於東南亞車載市場龐大潛力，未來將陸續規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團東南亞的營運基地。
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