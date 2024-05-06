軟板廠今年回補原物料趨積極 台虹1-4月營收年增4成

在軟板廠回補原物料轉趨積極同時，FCCL 廠台虹 ( 8039-TW ) 營收也回穩，台虹今 (6) 日公布 2024 年 4 月營收達 8.63 億元，爲近 6 個月來新高，月增 12.56%，年增 39.65%，2024 年 1-4 月營收 28.36 億元，年增 40.37%。目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越去年同期的 20.8 億元

雖然目前台虹訂單走高，但來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越 2023 年同期的 20.8 億元，但仍對下半年的訂單持保守看法等待訂單的進一步明朗。