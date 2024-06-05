世界攜手恩智浦合資在星國興建12吋晶圓廠 總投資78億美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-05 18:59

世界先進 (5347-TW) 和恩智浦 (NXP) 今 (5) 日共同宣布，計畫於新加坡共同成立 VisionPower Semiconductor Manufacturing Company(VSMC) 合資公司，以興建一座 12 吋晶圓廠，預計將採用 130 奈米至 40 奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移預計將來自台積電 (2330-TW)(TSM-US)。

世界指出，此合資公司將於獲得相關監管機關之核准後，於 2024 年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計 2027 年開始量產，將為一家獨立的晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。

世界看好，2029 年該晶圓廠月產能預計將達 55,000 片 12 吋晶圓，創造約 1,500 個工作機會。同時，在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第二座晶圓廠。

世界補充，首座晶圓廠投資金額約為 78 億美元，世界將注資 24 億美元，並持有 60% 股權，恩智浦半導體將注資 16 億美元，持有 40% 股權；世界先進公司和恩智浦半導體另承諾投入共 19 億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金 (包括借款) 將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。

世界先進公司董事長方略表示，很高興能和全球半導體領導廠商恩智浦半導體合作，打造世界先進首座 12 吋晶圓廠，此計畫案符合公司長期發展策略，同時展現致力於滿足客戶需求的承諾，並將製造能量進一步朝多元化邁進。

方略強調，世界秉持永續經營理念，此座晶圓廠將採用新加坡綠建築標章（Green Mark）標準興建，並落實嚴謹的綠色製造措施，公司將持續為利害關係人創造良好價值，也期待和客戶、供應商夥伴、當地人才及政府等攜手，持續為新加坡及全球的半導體生態系統作出貢獻。