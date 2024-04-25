〈焦點股〉台虹首季EPS 0.63元 Q2仍成長 股價逆勢漲逾5%

FCCL 廠台虹 ( 8039-TW ) 2024 年第一季稅後純益 1.32 億元，較 2023 年同期由虧轉盈，每股純益 0.63 元，目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越去年同期的 20.8 億元，股價今 (25) 開高上漲超過 5%。

雖然目前台虹訂單走高，但來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越 2023 年同期的 20.8 億元，但仍對下半年的訂單持保守看法等待訂單的進一步明朗。