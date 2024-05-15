台虹泰國廠今開幕 全球生產布局進入新里程碑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-15 16:07

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 的全球生產布局在 (15) 日奠定新里程碑，台虹在泰國安美德春武里工業園區（AMATA City Chonburi Industrial Estate）舉行泰國廠開幕典禮。

台虹科技的泰國新廠開幕活動由台虹董事長孫達汶、總經理江宗翰以及泰國廠總經理劉玲君共同主持。除邀請泰國 BOI 官員、我外館經濟組官員出席之外，台虹科技也藉此機會邀請重要客戶、供應商及合作夥伴們齊聚一堂。

台虹泰國廠今年第二季進入試量產，台虹泰國廠占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。台虹著眼於東南亞車載市場龐大潛力，未來將陸續規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將成為台虹集團東南亞的重要營運基地。

台虹 2024 年 4 月營收達 8.63 億元，爲近 6 個月來新高，月增 12.56%，年增 39.65%，2024 年 1-4 月營收 28.36 億元，年增 40.37%。在市場來自短單、急單偏多的狀況目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越去年同期的 20.8 億元。