電子填息績優生助攻 00918年化配息率破12%太有出息！

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-05 16:39

根據 CMoney 統計，大華優利高填息 30(00918-TW)5 月份有 11 天的收盤價創掛牌以來新高，成分股動能驚人，時間來到 6 月，00918 將於 19 日除息，本次公告每單位配息金額為 0.8 元，換算年化配息率超過 12%，帶動近日成交量大增。

分析高股息 ETF 表現亮眼的原因，自全球 AI 浪潮噴發以來，許多被稱為價值股的高股息電子股，漲勢相當凌厲，且多為填息績優生，使得高股息 ETF 連帶吸引大量資金湧入。高股息 ETF 族群今年以來表現依然亮眼，多數創下雙位數報酬，因此，不少投資人煩惱是該獲利了結，或是繼續持有。

大華優利高填息 30 經理人郭修誠表示，ETF 本身具有汰弱留強的功能，而 00918 自掛牌以來，成分股已經歷過數次的成分股調整，觀察過去績效表現，都為投資人帶來正報酬。此外，季配息的設計，讓投資人可以靈活搭配不同的商品，打造自己的被動收入投組。

攤開 00918 前十大成分股今年來的績效，第一大持股長榮 (2603-TW) 權重已經上升至 10.64%，年初至今 (5/31) 總報酬達 46.69%，第二大持股的鴻海 (2317-TW)，總報酬達 64.59%，最為亮麗，除了聯電、中美晶外，其他包括聯詠、中信金、廣達、和碩、瑞儀、可成等報酬率都有雙位數的佳績。

在台股展望部分，郭修誠表示，全球目前進入新資本支出的超級循環，預計未來十年，創新的資本支出將會帶來每年 2.5 兆美元的額外增長，對 GDP 貢獻不可小覷。這些新資本支出包含因應 AI 進化、氣候變遷、人口結構改變、地緣政治與基礎建設升級等而生，而台灣廠商中有不少具盈餘成長的高股息個股散落其中。透過 ETF 一次掌握多家企業，不但可降低研究個股的時間，也能讓資產更有效的分布，不錯過任何產業趨勢。

郭修誠指出，00918 的指數篩選原則包含流動性、企業獲利狀況、股利率以及過去至多 15 次的填息紀錄。透過這樣的篩選方式，精選出 30 檔高股息且高填息的成分股，個別成分股權重不超過 8% 進行分散佈局。