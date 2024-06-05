〈台股開盤〉21437點開最高後翻黑 權值股無表現 航運股挺身撐盤
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-05 09:40
台股經過昨 (4) 日的回檔修正，今 (5) 日早盤以 21437.12 點開高後漲幅收斂，隨後於盤中翻黑，最低跌至 21264.63 點，預估成交量 4700 億元。今天權值股較無表現，撐盤要角為航運族群。
觀察權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 於平盤附近遊走，鴻海 (2317-TW) 跌 0.88%，聯發科 (2454-TW) 則走跌，下挫 20 元，跌幅 1.61%。其他如台達電 (2308-TW) 約漲 0.59%，日月光 (3711-TW) 跌 1.25%。
航運族群今天表現相對強勢，萬海 (2615-TW)、中櫃 (2613-TW) 亮燈漲停，陽明 (2609-TW)、志信 (2611-TW) 漲逾半根停板，長榮 (2603-TW)、四維航 (5608-TW)、新興 (2605-TW) 也都有 3 至 4% 的漲幅。
個股方面，慧友 (5484-TW)、光聖 (6442-TW)、聯策 (6658-TW) 及鋐寶科技 (6674-TW) 強攻漲停。正新 (2105-TW)、圓剛 (2417-TW)、所羅門 (2359-TW)、迎廣 (6117-TW) 則較為弱勢，皆跌逾半根停板。
美股四大指數部分，道瓊指數上漲 140.26 點或 0.36%，收 38711.29 點；那斯達克上漲 28.38 點或 0.17%，收 16857.05 點；標普 500 指數上漲 7.94 點或 0.15%，收 5291.34 點；費城半導體指數下跌 36.25 點或 0.7%，收 5116.27 點。
台指期夜盤下跌 25 點或 0.12%，終場以 21302 點作收。台股 ADR 部分，台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.6%，聯電 ADR(UMC-US) 跌 3.18%，日月光 ADR(ASX-US) 跌 2.45%，中華電 ADR(CHT-US) 則上漲 0.64%。
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