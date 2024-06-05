〈台股開盤〉21437點開最高後翻黑 權值股無表現 航運股挺身撐盤

台股經過昨 (4) 日的回檔修正，今 (5) 日早盤以 21437.12 點開高後漲幅收斂，隨後於盤中翻黑，最低跌至 21264.63 點，預估成交量 4700 億元。今天權值股較無表現，撐盤要角為航運族群。

美股四大指數部分，道瓊指數上漲 140.26 點或 0.36%，收 38711.29 點；那斯達克上漲 28.38 點或 0.17%，收 16857.05 點；標普 500 指數上漲 7.94 點或 0.15%，收 5291.34 點；費城半導體指數下跌 36.25 點或 0.7%，收 5116.27 點。