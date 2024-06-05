業成曲面玻璃鍍膜技術 切入航空器駕駛艙顯示器

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-05 11:45

業成 GIS-KY(6456-TW) 宣布，參與德國先進駕駛輔助系統及自動駕駛科技展，展出抬頭顯示器、超低反射鍍膜技術，以及 Mini LED 觸控顯示模組等三大產品應用，其中，曲面玻璃鍍膜技術切進航空器駕駛艙顯示器市場。

業成表示，有鑑於 5G 網路、人工智慧、物聯網的蓬勃應用，智能生活的需求大增，公司以既有之光學、機構、電子整合技術的開發能量，積極投入車載等新世代應用。

而此次業成在德國先進駕駛輔助系統及自動駕駛科技展 (ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo) 聚焦的三大產品應用中，抬頭顯示器 (HUD) 可提供高亮度、大視角、遠景深、高對比清晰影像，供 AI 虛實整合以提供即時行車與導航資訊，提升駕駛安全。

曲面玻璃鍍膜技術則具有車規耐候、超低反射、無色偏等特性，與台灣銳視光電攜手合作，並在經濟部產業發展署之智慧顯示政策工具助攻下，已成功進軍航空器駕駛艙顯示器的市場。