時代的眼淚！百年經典「日內瓦車展」突停辦 專家：兩大原因使然

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 13:40

作為全球指標、一年一度舉辦的車壇盛事日內瓦車展上周五 (5 月 31 日) 正式宣佈停辦，，擁有近 120 年歷史的國際車展突然落幕，不僅是一個時代的結束，也是全球汽車產業變革的縮影。

自 2021 年起停辦三年的日內瓦車展，今年 3 月曾宣佈正式回歸，但由於歐美日韓汽車大廠缺席，再加上敵不過更受同業青睞且同樣位於歐洲的巴黎車展與慕尼黑車展，最終在上周五宣佈停辦

日內瓦車展是世界五大車展之一，首次舉辦於 1905 年，是歐洲最重要、含金量最高車展，也是全球車廠展示最新技術和設計的重要平台，尤其是歐美豪華汽車品牌，每年吸引數十萬人來參與此盛會。

日內瓦車展平停辦的消息在汽車界引起廣泛的關注和討論，許多人感到惋惜，但也認為這是行業發展的必然趨勢。

然而，隨著中國等新興市場的崛起，以及電動車和自駕技術發展，傳統車展的影響力正在逐漸減弱。

一些歐美車廠甚至將日內瓦車展停辦歸咎於中國車廠崛起，認為中國車廠搶走市佔率和技術優勢。

但歐美車廠在新能源技術上的反應遲緩，以及對市場變化的適應不足，才是他們失去優勢的根本原因。日內瓦車展停辦讓歐美車廠感到前所未有的危機。

與此同時，中國汽車工業持續迅速發展，中國造車新勢力近年不斷湧現，他們的電動車在性能、設計和價格等方面都具備很強的競爭力。此外，中國消費者對國產汽車的熱情也在不斷高漲。這種趨勢不僅讓中國車廠在國內市場取得巨大成功，也在國際市場逐漸嶄露頭角，這或許是讓日內瓦車展宣佈停辦的重要原因。

在電動汽車時代，技術創新成為了車企生存和發展的關鍵，歐美車廠恐須知道，只有不斷創新和提高競爭力，才能在全球汽車行業中保持領先地位。