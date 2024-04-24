不只地球日更是永續月 臺企銀推動溼地保育、淨灘及二手書交換

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-24 20:00

臺灣企銀（2834-TW）響應世界地球日，4 月份舉辦「永續月系列活動」，邀請員工參與二手書募集與濕地環境保育等活動，將永續理念扎根至每一位員工生活中。該行亦透過網路社群宣導減碳及減塑的重要性，並提供抽獎品，號召更多人一起減輕地球的負擔，營造永續的生活家園。

臺企銀本月與社福團體合作發動二手書募集，共募集逾 600 本於 22 日在總行大聽供自由交換，讓家中舊書可再被利用，同時將其餘二手書捐贈予社福機構，讓資源再利用。該行也與高雄市野鳥學會合辦濕地環境保育活動，邀請行員於嘉義布袋鹽田土地淨灘，短短半天內共撿拾 105 公斤廢棄物，同時也協助移除外來種銀合歡，守護鹽田濕地的生物多樣性。

臺灣企銀永續月亦播放「解凍格陵蘭」影片，讓同仁從環境教育認知著手，總行及 125 家分行響應綠色辦公，採購物品時以具環保標章的產品優先考量，並從源頭減塑減廢、回收再利用，推廣綠色餐廳、環保集點活動，讓綠生活融入同仁工作日常。