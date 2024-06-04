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鉅亨速報

盤後速報 - 台驊投控(2636)下週(6月11日)除息3.5元，預估參考價107.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05

台驊投控(2636-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月4日)收盤價110.50元計算，預估參考價為107.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

台驊投控(2636-TW)所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌5.08%，集中市場加權指數下跌1.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/11 110.50 3.5 3.17% 0.0
2023/11/23 79.2 3.0 3.79% 0.0
2023/05/29 76.4 5.0 6.54% 0.0
2023/04/20 77.8 5.0 6.43% 0.0
2023/01/04 76.3 5.17793 6.79% 0.0

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