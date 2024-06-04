盤後速報 - 台驊投控(2636)下週(6月11日)除息3.5元，預估參考價107.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:05
台驊投控(2636-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月4日)收盤價110.50元計算，預估參考價為107.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
台驊投控(2636-TW)所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌5.08%，集中市場加權指數下跌1.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/11
|110.50
|3.5
|3.17%
|0.0
|2023/11/23
|79.2
|3.0
|3.79%
|0.0
|2023/05/29
|76.4
|5.0
|6.54%
|0.0
|2023/04/20
|77.8
|5.0
|6.43%
|0.0
|2023/01/04
|76.3
|5.17793
|6.79%
|0.0
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