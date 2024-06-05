search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 美亞(2020)下週(6月12日)除息2元，預估參考價38.45元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05

美亞(2020-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月5日)收盤價40.45元計算，預估參考價為38.45元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

美亞(2020-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管(板)製造及銷售。近5日股價下跌1.58%，集中市場加權指數下跌2.3%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/12 40.45 2.0 4.94% 0.0
2023/06/13 24.6 1.0 4.07% 0.0
2022/06/16 31.0 3.0 9.68% 0.0
2021/06/10 34.7 1.7 4.9% 0.0
2020/06/18 18.9 1.85 9.79% 0.0

最新相關新聞






Empty