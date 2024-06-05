盤後速報 - 美亞(2020)下週(6月12日)除息2元，預估參考價38.45元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05
美亞(2020-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月5日)收盤價40.45元計算，預估參考價為38.45元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
美亞(2020-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管(板)製造及銷售。近5日股價下跌1.58%，集中市場加權指數下跌2.3%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/12
|40.45
|2.0
|4.94%
|0.0
|2023/06/13
|24.6
|1.0
|4.07%
|0.0
|2022/06/16
|31.0
|3.0
|9.68%
|0.0
|2021/06/10
|34.7
|1.7
|4.9%
|0.0
|2020/06/18
|18.9
|1.85
|9.79%
|0.0
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