【量大強漲股整理】黃仁勳提前訪台下，受惠股出列，該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-27 17:11

加權指數，今日開高走高，終場上漲 238.43 點，收在 21803.77 點，成交量 4881 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 33.91 億，投信買超 21.03 億，自營商買超 69.17 億，三大法人合計買超 124.11 億，其中，外資連 4 買，累計 582.47 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.01%，標普 500 指數上漲 0.7%，納指上漲 1.1%，費半上漲 1.85%；美國 4 月耐久財訂單月增率初值報 0.7%，優於預期負 0.9%，反映市場對至少可使用 3 年的產品需求強勁；密西根大學數據顯示通膨預期改善，消費者預計未來一年價格將上漲 3.3%，低於 5 月初預期的 3.5%。他們對未來 5-10 年價格上漲的預期為 3%，也低於先前預期；AI 王者 (NVDA-US) 輝達，股價上漲 2.57% 至每股 1,064.69 美元，連續兩日突破新高紀錄，執行長黃仁勳將於 6 月 2 日現身台大發表主題演講，魏哲家等台灣科技與傳產業六大巨頭都將出席聆聽演講，為今年台北國際電腦展掀起第一波高潮；台股方面，加權指數，今日受到美股大漲激勵，開高走高，盤中一度大漲逾 300 點，來到 21871.34 點，再度創下歷史新高，終場上漲 238.43 點，收在 21803.77 點，短期有望繼續沿著 5 日均線上攻，挑戰 22000 大關。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.23%，收在 869 元，2023 年開始量產 3 奈米（N3）先進製程，初期和 4 奈米（N4）良率一樣，不過由於產能不夠，前三年平均蓋 5 座廠仍不足以滿足客戶需求，因此今年預計興建 7 座新廠擴充產能，其中，國內包括 3 座晶圓廠、2 座封測廠，另外 2 座則在海外；(2317-TW)鴻海，上漲 5.11%，收在 185 元，企業「3+3」轉型策略，分別布局電動車、數位健康與機器人三大未來產業，尤其看重機器人產業未來的成長潛力，目前已全面進擊，由企業領軍，旗下 (2354-TW) 鴻準、(6414-TW)樺漢扮演雙箭頭，三路進擊全球 AI 人形機器人市場商機；(2454-TW)聯發科，上漲 7.53%，收在 1285 元，股東會今天登場，適逢 COMPUTEX 前夕，市場預期與 AI 霸主 (NVDA-US) 輝達合作的 AI PC 新品將揭密。

CPO 族群，再度發動向上，公開點名預告的台積電北美技術論壇下，銅退光進

可受惠的就是 CPO 黑馬股 (3450-TW) 聯鈞，更是亮燈漲停!

另外上週預告低檔卡位的 AI + 機器人黑馬股 (6161-TW) 捷波，亮燈漲停! 再創新高! 點名預告富大大就是 (2357-TW) 華碩及 (6579-TW) 研揚。低檔卡位後亮燈漲停! 再創新高!

(6161-TW)捷波，亮燈漲停，收在 59.9 元，離 60 元僅有一步之遙，2023 年 3 月與工業電腦廠 (6579-TW) 研揚換股策略結盟，推出一系列為工業 4.0 量身定製的工業電腦，還整合尖端 HAILO AI 技術，推出邊緣運算 AI 解決方案，工業機器人應用領域，推出多功能主板搭載無人搬運車系統 ( AGV )，為機器視覺解決方案提供支援，總經理林建宏看好 2024 年營運將會明顯優於去年，全年營收將會有雙位數成長，而且下半年營收會高於上半年。

(8210-TW)勤誠，亮燈漲停，收在 341 元，企業被 (NVDA-US) 輝達欽點是 2U MGX 伺服器合作夥伴，同時也切入最新的 GB200 伺服器供應鏈，受惠於 AI 產品出貨穩定，在中國和台灣工廠的產能利用率都表現不錯；機上盒和機殼廠 (5426-TW) 振發，亮燈漲停，收在 41 元，近幾年成功切入電腦機殼，相關營收快速成長，再加上目前正積極研發伺服器和散熱相關領域產品，未來有機會成功轉型，迎來強勁的成長動能。

(3017-TW) 奇鋐，上漲 4.53%，收在 738 元，再創波段新高，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，今年的水冷專案約有 60-70 個，主要出貨給美系客戶，但目前新品尚在初期導入階段，明年才會實際放量，開始貢獻營收，高盛證券目標價上看 908 元；(3324-TW) 雙鴻，上漲 5.5%，收在 901 元，正式突破 900 元，邁向千元大關，GB200 下半年即將導入 AI 伺服器，水冷散熱需求持續提升，企業水冷散熱產品出貨動能將會明顯增強，高盛證券目標價上看 1146 元；(2486-TW) 一詮，亮燈漲停，收在 100 元，正式來到百元大關，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，不僅是全球首創，更是超越目前散熱技術一倍以上，已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，企業訂 5 月 31 日為除息交易日，現金股利發放日為 6 月 25 日，每股配發新台幣 0.65 元。

散熱 (2486-TW) 一詮，亮燈漲停! 再創新高! 大賺 + 63%!

CPO 黑馬 (3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停! 再創新高! 大賺 + 26%

AI + 機器人 (6161-TW) 捷波，亮燈漲停! 再創新高!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師