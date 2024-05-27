【量大強漲股整理】黃仁勳提前訪台下，受惠股出列，該鎖定誰?
鉅亨研報 2024-05-27 17:11
加權指數，今日開高走高，終場上漲 238.43 點，收在 21803.77 點，成交量 4881 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 33.91 億，投信買超 21.03 億，自營商買超 69.17 億，三大法人合計買超 124.11 億，其中，外資連 4 買，累計 582.47 億。
美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.01%，標普 500 指數上漲 0.7%，納指上漲 1.1%，費半上漲 1.85%；美國 4 月耐久財訂單月增率初值報 0.7%，優於預期負 0.9%，反映市場對至少可使用 3 年的產品需求強勁；密西根大學數據顯示通膨預期改善，消費者預計未來一年價格將上漲 3.3%，低於 5 月初預期的 3.5%。他們對未來 5-10 年價格上漲的預期為 3%，也低於先前預期；AI 王者 (NVDA-US) 輝達，股價上漲 2.57% 至每股 1,064.69 美元，連續兩日突破新高紀錄，執行長黃仁勳將於 6 月 2 日現身台大發表主題演講，魏哲家等台灣科技與傳產業六大巨頭都將出席聆聽演講，為今年台北國際電腦展掀起第一波高潮；台股方面，加權指數，今日受到美股大漲激勵，開高走高，盤中一度大漲逾 300 點，來到 21871.34 點，再度創下歷史新高，終場上漲 238.43 點，收在 21803.77 點，短期有望繼續沿著 5 日均線上攻，挑戰 22000 大關。
權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.23%，收在 869 元，2023 年開始量產 3 奈米（N3）先進製程，初期和 4 奈米（N4）良率一樣，不過由於產能不夠，前三年平均蓋 5 座廠仍不足以滿足客戶需求，因此今年預計興建 7 座新廠擴充產能，其中，國內包括 3 座晶圓廠、2 座封測廠，另外 2 座則在海外；(2317-TW)鴻海，上漲 5.11%，收在 185 元，企業「3+3」轉型策略，分別布局電動車、數位健康與機器人三大未來產業，尤其看重機器人產業未來的成長潛力，目前已全面進擊，由企業領軍，旗下 (2354-TW) 鴻準、(6414-TW)樺漢扮演雙箭頭，三路進擊全球 AI 人形機器人市場商機；(2454-TW)聯發科，上漲 7.53%，收在 1285 元，股東會今天登場，適逢 COMPUTEX 前夕，市場預期與 AI 霸主 (NVDA-US) 輝達合作的 AI PC 新品將揭密。
CPO 族群，再度發動向上，公開點名預告的台積電北美技術論壇下，銅退光進
可受惠的就是 CPO 黑馬股 (3450-TW) 聯鈞，更是亮燈漲停!
(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停，收在 96.2 元，再度創下波段新高，即將挑戰百元大關，去年資料中心相關營收比重不到二成，今年首季已來到五成，成為企業的主要成長動能，目前產能利用率超過 85%，下半年傳統旺季加持下，產能利用率有望再度提升，2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，目前已具有矽光子技術，可配合客戶 design-in，下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，全力搶攻 AI 商機。
(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停! 再創新高，通通驗證佳螢選股冠軍的實力!
另外上週預告低檔卡位的 AI + 機器人黑馬股 (6161-TW) 捷波，亮燈漲停! 再創新高! 點名預告富大大就是 (2357-TW) 華碩及 (6579-TW) 研揚。低檔卡位後亮燈漲停! 再創新高!
(6161-TW)捷波，亮燈漲停，收在 59.9 元，離 60 元僅有一步之遙，2023 年 3 月與工業電腦廠 (6579-TW) 研揚換股策略結盟，推出一系列為工業 4.0 量身定製的工業電腦，還整合尖端 HAILO AI 技術，推出邊緣運算 AI 解決方案，工業機器人應用領域，推出多功能主板搭載無人搬運車系統 ( AGV )，為機器視覺解決方案提供支援，總經理林建宏看好 2024 年營運將會明顯優於去年，全年營收將會有雙位數成長，而且下半年營收會高於上半年。
(8210-TW)勤誠，亮燈漲停，收在 341 元，企業被 (NVDA-US) 輝達欽點是 2U MGX 伺服器合作夥伴，同時也切入最新的 GB200 伺服器供應鏈，受惠於 AI 產品出貨穩定，在中國和台灣工廠的產能利用率都表現不錯；機上盒和機殼廠 (5426-TW) 振發，亮燈漲停，收在 41 元，近幾年成功切入電腦機殼，相關營收快速成長，再加上目前正積極研發伺服器和散熱相關領域產品，未來有機會成功轉型，迎來強勁的成長動能。
(5371-TW)中光電，亮燈漲停，收在 124.5 元，企業不僅於 2022 年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給 (TDY-US) 泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，符合軍方對通訊、飛行速度、防水防塵等要求。
(3017-TW) 奇鋐，上漲 4.53%，收在 738 元，再創波段新高，2024 年預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，貢獻營收超過 50 億元，今年的水冷專案約有 60-70 個，主要出貨給美系客戶，但目前新品尚在初期導入階段，明年才會實際放量，開始貢獻營收，高盛證券目標價上看 908 元；(3324-TW) 雙鴻，上漲 5.5%，收在 901 元，正式突破 900 元，邁向千元大關，GB200 下半年即將導入 AI 伺服器，水冷散熱需求持續提升，企業水冷散熱產品出貨動能將會明顯增強，高盛證券目標價上看 1146 元；(2486-TW) 一詮，亮燈漲停，收在 100 元，正式來到百元大關，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，不僅是全球首創，更是超越目前散熱技術一倍以上，已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，企業訂 5 月 31 日為除息交易日，現金股利發放日為 6 月 25 日，每股配發新台幣 0.65 元。
散熱族群大漲，佳螢通通領先預告在前面，無論是 (3017-TW) 奇鋐、(3324-TW)雙鴻，又或是 (2486-TW) 一詮，亮燈漲停! 再創新高! 通通領先預告，事後驗證
散熱 (2486-TW) 一詮，亮燈漲停! 再創新高! 大賺 + 63%!
CPO 黑馬 (3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停! 再創新高! 大賺 + 26%
AI + 機器人 (6161-TW) 捷波，亮燈漲停! 再創新高!
通通驗證佳螢經濟日報聯八屆選股冠軍的實力!
想持股診斷或詢問盤勢分析
歡迎免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
https://lin.ee/9cyliMq
黃仁勳提前訪台下，受惠股出列，該鎖定誰?
都在影片中分析給你知道
https://youtu.be/xieVQLbLaBg
5/27 強勢股分享
【上市量大上漲股】
(2354-TW) 鴻準
(2464-TW) 盟立
(8210-TW) 勤誠
(2495-TW) 普安
(2613-TW) 中櫃
(3450-TW) 聯鈞
(4952-TW) 凌通
(3518-TW) 柏騰
(2486-TW) 一詮
(3535-TW) 晶彩科
(6215-TW) 和椿
(2636-TW) 台驊投控
(2615-TW) 萬海
(6189-TW) 豐藝
(3024-TW) 憶聲
(3312-TW) 弘憶股
5/27
【上櫃量大上漲股】
(3202-TW) 樺晟
(8064-TW) 東捷
(8227-TW) 巨有科技
(3466-TW) 德晉
(3306-TW) 鼎天
(8027-TW) 鈦昇
(5426-TW) 振發
(6161-TW) 捷波
(4503-TW) 金雨
(6227-TW) 茂綸
(3537-TW) 堡達
(6160-TW) 欣技
(4543-TW) 萬在
(6188-TW) 廣明
(6265-TW) 方土昶
(5371-TW) 中光電
想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
https://lin.ee/9cyliMq
莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!
股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢
LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
https://lin.ee/9cyliMq
Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
http://yt1.piee.pw/QAHKZ
FB 粉絲團:【股市期皇后】
https://goo.gl/kN2VKT
文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇