海空陸鐵需求暢旺 台驊賴文豪看好今年市場優於去年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 11:25

台驊投控 (2636-TW) 今 (29) 日舉行股東常會，由海運事業部 CEO 暨董事賴文豪擔任主席，展望今年，賴文豪表示，近月海運價格展開反彈，艙位需求同步上升，整體來看，市場應該是比去年回溫，看好海、空、陸、鐵四大事業群的需求持續成長，另外，今年投資共享辦公室租賃，希望能在資產上善加利用，朝向多角化經營。

賴文豪指出，回顧過去一年，受到全球經濟下修、通貨膨脹、利率調升、供應鏈庫存及政治因素等影響，造成整體航運市場需求下滑。

賴文豪表示，台驊在空運、海運、鐵路三大市場的業務連帶受到影響，導致營收不如預期，不過，中國大陸內貿業務反而有一定的成長空間，約有 15% 的成長。

在投資部分，台驊財務部門進行了適當的理財，為公司帶來利息收入及資本利得，進一步挹注獲利表現。

展望今年，賴文豪表示，去年底受到紅海事件影響，因為需要繞道好望角，造成航運時間拉長，使得船隻供應有回溫跡象，今年第二季截至目前，運價已經展開反彈，艙位需求持續加溫中。

空運方面，台驊去年陸續招募新幹部，並進行業務體質上的組織調整，同時在新電商業務上取得成效；鐵路部分，受到海運運價高漲、航行時間拉長等影響，慢慢有轉單回到鐵路上，因此，鐵路業績今年有反彈的趨勢。

在中國內貿物流上，賴文豪表示，看好礦砂、新能源車等需求增長，今年業務可望穩定成長。