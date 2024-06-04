活到老結到老！傳媒大亨梅鐸五度結婚 這次娶67歲俄裔生物學家

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 16:43

澳洲傳媒大亨、現年 93 歲的梅鐸上周六 (1 日) 第五次結婚，迎娶比他小 26 歲的妻子，俄羅斯裔分子生物學家 Elena Zhukova，婚禮在梅鐸位於加州的莫拉加葡萄園舉行，兩人在親人跟朋友簇擁下交換誓言。梅鐸 2022 年與第四任妻子 Jerry Hall 離婚，此次結婚只有第三任妻子鄧文迪參加。

此前曾有報導指出，梅鐸與 Elena 是經鄧文迪「牽線」認識的，當時在鄧文迪舉行的一次派對上，兩人第一次相識，並在去年夏天開始交往，今年 3 月宣布訂婚，這也是梅鐸第六次訂婚。去年 3 月，梅鐸宣佈與小 26 歲電台主持人 Ann Lesley Smith 訂婚時曾稱自己「最後一次」墜入愛河，但兩周後突然取消婚約。

梅鐸新婚妻子 Elena 在 1991 年定居美國，是俄裔美國藝術收藏家 Dasha Zhukova 的母親，Dasha 也是俄羅斯寡頭 Roman Abramovich 的前妻。

梅鐸的情史可謂多采多姿，每一段婚姻都備受關注，首任妻子是澳籍空姐 Patricia Booker，兩人於 1956 年結婚，11 年後離婚，育有一女 Prudence Murdoch。

在與首任妻子離婚同一年，梅鐸娶了第二任妻子 Anna Torv，兩人結婚 32 年，育有三個孩子 Elisabeth Murdoch、Lachlan Murdoch 跟 James Murdoch，兩人在 1999 年離婚。

數月以後，梅鐸與鄧文迪結婚開始第三段婚姻，兩人婚姻持續 14 年後在 2013 年離婚，育有兩個女兒 Grace 和 Chloe。由於簽了婚前協定，鄧文迪在離婚後並未能分走梅鐸身家，更未能獲得新聞集團 (News Corporation) 股份，只分到兩處房地產。

梅鐸第四任妻子則是小他 25 歲的名模 Jerry Hall，兩人結婚 6 年後於 2022 年離婚。兩人也簽了婚前協定，Jerry 在離婚後可過上獨立的生活，每年都可獲得 500 萬英鎊到 1000 萬英鎊的生活費。

梅鐸的婚姻狀況不太可能改變自身持股份企業的所有權，據悉他的家族在梅鐸創立公司中的股份都存放在一個嚴格管理的信託基金中，梅鐸四個最大的孩子享有表決權，他的六個孩子都被列為受益人。