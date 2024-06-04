跟不跟AI？輝達募千名工程師 網友勸資工人「洗研」 CP值高 薪資差1倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-04 13:00

1111 人力銀行資料庫顯示，目前有高達近 8 萬個工程師的工作機會，歡迎新鮮人及轉職者積極投出履歷應徵，盤點資訊工程學類的學士畢業後的 3 年均薪約 4 萬 2 千元，碩士畢業則均薪可拉高到 8 萬 9 千餘元，兩者相差高達 4 萬 7 千元，可見「洗研」的 CP 值頗高。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受媒體訪問時表示，台灣的生態系獨一無二，輝達未來 5 年，將在台再招聘 1000 名工程師；超微（AMD）董事長暨總裁蘇姿丰受訪指出，看好今年開始啟動的 AI 需求，超微未來 5 年年成長率可輕鬆超過 50%。

黃仁勳更點名，台灣供應鏈是帶動人工智慧 AI 產業復興的重要推手，是新的工業革命「台灣已在 AI 的中心」，其應用領域包括物聯網、大數據、電子商務、數位金融科技等，隨著產業的轉型發展，都需要仰賴資工人才，就業市場中奇貨可居，日前就有網友在知名論壇發文指出，自學也可以當軟體工程師，不一定要拼命考研究所，還不如大學爽玩四年，選自己有興趣的科系。

此文一出引發網友熱議「工程師也有上百種低階的當然非本科也有機會當」、「自學跟上課程的出來幾乎都是比較低階的職缺」、「你以為資工畢業的軟體工程師跟半路自學的軟體工程師是做一樣的工作嗎？」、「資工薪水落差那麼大又不是每個軟體工程師薪水都是最頂的」、「一般資工人也沒有到那麼強啦轉職仔認真點很快也追得上」、「台清交碩畢業進一線 IC 年薪就 200 多，你以為自學的有辦法第一份就進一線 IC 嗎？」。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，原 Po 自學可以成為一名工程師，專業實力應該具備相當水準，不過在就業市場中，稍具知名度的科技大廠釋出的徵才條件，都以研究所學歷為基本求職門檻，因此要進入指標企業擔任軟體工程師，恐怕第一關就被篩掉了。