〈COMPUTEX〉所羅門運用輝達Isaac平台 打造新一代機器人解決方案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-03 19:25

所羅門 (2359-TW) 今 (3) 日在 COMPUTEX 宣佈與輝達 (NVDA-US) 展開合作，此次重點為所羅門產品將與輝達 Isaac 機器人平台進行整合，強化所羅門 3D 機器人視覺和擴增智慧 (AR+AI) 解決方案。

董事長陳政隆表示，非常期待將 NVIDIA Isaac 平台整合到產品中，NVIDIA 先進的 AI 技術和機器人工具，將增強公司在 3D 機器視覺、機器人控制和擴增智慧等產品能力，進一步推動工業自動化創新。

所羅門指出，此次合作的一大亮點是視覺智能取放系統 (AccuPick)，該系統由基於 NVIDIA Isaac ROS 的 NVIDIA Isaac Manipulator 加速運算函式庫進行增強。與傳統演算法相比，路徑規劃和執行速度提升 8 倍，路徑奇異性發生率更是減少 50％。

所羅門看好，結合 AccuPick 的先進圖像識別技術，在不影響週期時間的情況下，能執行高精度操作從而提高工作效率，對於工廠內高效分揀和物流中心的訂單揀選業務至關重要。

NVIDIA Isaac 平台利用生成式 AI 提供強大的機器人基礎模型，所羅門將繼續通過整合多種 NVIDIA Isaac 技術，提供創新的產品和應用，以期將更智慧的自動化帶入製造、零售、物流等多元領域。