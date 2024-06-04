〈COMPUTEX〉創鑫智慧推生成式AI卡 下一代擬採台積電5奈米

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-04 09:11

AI 晶片大廠創鑫智慧 (Neuchips) 本周 2024 台北國際電腦展 (COMPUTEX 2024) 推出整合 RAG(Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成) 與 LLM(大型語言模型) 的端到端 AI 解決方案，執行長劉景慈今 (4) 日指出，除了透過台積電 7 奈米製程推出生成式 AI 卡，也正規劃採用 5 奈米製程製造下一代生成式 AI 晶片。

創鑫智慧致力研發高能效 AI ASIC，本週推出的整合 RAG 與 LLM 的端到端解決方案，可搭配企業內部既有硬體系統即可部署本地端 GPT 節能加速方案，可顯著降低企業導入 LLM 的時間與總擁有成本，該解決方案支援多種開源的中文、英文大型語言模型，包含台灣可信任生成式 AI 模型 TAIDE，讓政府等機敏單位能擁有 AI 賦能優勢。

劉景慈表示，創鑫智慧採用自行研發、台積電 7 奈米製程製造的 ASIC－Raptor 生成式 AI 晶片，製作成能夠安裝至小型電腦或工作站的 Viper 生成式 AI 卡及整合式的 LLM 解決方案，也就是說無須額外投入人力、電力、空間等成本，即可結合軟硬體合作夥伴打造企業專屬應用。

企業已認知到將 AI 導入工作流程對於提升生產力的重要性，但其複雜部署方式與大量先期投入成本，讓企業裹足不前，Viper 生成式 AI 卡使用 PCIe 介面和電腦連結，擁有半高半寬外型規格體積小巧的優勢，功耗最低僅需 35 瓦，可直接安裝至既有電腦，或是企業內部負責儲存資料的 NAS(Network-Attached Storage，網路附加儲存裝置)，進一步強化資料檢索的便利性，更有利於生成式 AI 發展。

Viper 生成式 AI 卡甚至可支援最多 48GB 的記憶體空間，可提供企業本地端作為向量資料庫 (Vector Database) 使用，於單一張生成式 AI 卡上有效率地完成索取資料、檢索、增強及生成等任務，端對端的運作效率是 CPU 的 10 倍以上，加上不須額外連網可離線使用的特色，無須擔心企業敏感資料外洩或是成為資安隱憂。