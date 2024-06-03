中信00948B 6/12掛牌 00896估配息0.45元年化配息率破10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-03 19:11

「主動 + 被動新秀主動出擊」的中國信託投資級債券傘型基金募集買氣熱絡，債券生力軍「中國信託高評級策略收益債券基金」、「中信優息投資級債 (00948B-TW)」已於 6 月 3 日正式成立，00948B 擬定 6 月 12 日掛牌上市。此外，台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題 ETF－中信綠能及電動車 (00896-TW) 公告第一階段分配評價結果，以保守原則估算，每單位預估配發 0.45 元，單次配息率 2.52%，年化配息率達 10.1%。

中國信託投信表示，美國上周公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 符合市場預期降溫後，一度使美債殖利率走跌，不過隨著 5 月製造業採購經理指數 (PMI) 創二個月新高、就業數據穩健等，美債殖利率近期再度攀升，一度攀抵 4.6%，預期短期將延續高檔震盪格局的可能性高。

在市場波動仍未平之下，投資人可趁殖利率位於高檔期間，分批布局較高息收機會、信評較優的投資等級債，長期而言，信用品質不僅有保障，也能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

以債券基金新兵「中國信託高評級策略收益債券基金」來看，經理人房旼說，該檔基金以相對更安全穩健的高評級債為主軸，囊括蘋果、微軟等國際級產業龍頭，搭配 BBB 級債、明日之星債 (為非投資等級債) 及可轉債，視市場變化情勢，靈活動態調整資產配置，打造策略收益投資公式。

至於國內首檔 10 元計價的債券 ETF 00948B，經理人呂紹儀指出，此檔 ETF 追蹤 ICE 15 年期以上已開發市場投資級優化收益 ESG 美元公司債券指數，指數篩選具備四大特色，包括 ESG 篩選優等生、精選 BBB- 以上投資級債企業、債券距到期日大於 15 年、納入目標優化指數殖利率因子，讓投資人在殖利率較高水位進場，有機會追求較佳收益空間。

中國信託投信表示，對於募集期間還來不及參與 00948B 的投資人，可於 6 月 12 日上市後透過各大券商申購，以掌握債市投資的成長契機。

隨氣候變遷議題日益嚴重，各國政府 2050 淨零碳排勢在必行，帶動儲能商機湧現，相關台廠有望受惠。中信綠能及電動車 (00896-TW) 已公告第一階段分配評價結果，以保守原則估算，每單位預估配發 0.45 元，現金收益公布日為 6 月 17 日，參與配息的最後申購日為 6 月 18 日，收益分配發放日為 7 月 15 日。