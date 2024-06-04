傳谷歌又裁員 此回瞄準雲端部門至少100人

鉅亨網編譯許家華 2024-06-04 08:55

《CNBC》周一 (3 日) 報導，Alphabet (GOOGL-US)旗下的 Google 將解僱其雲端部門多個團隊，至少 100 名員工。

《CNBC》引述內部信件稱，Google 將銷售、營運和工程、諮詢和「進入市場」策略部門等部分職位裁掉。

Google 沒有立即回應媒體的置評請求。

Google 數個月前已為了控制成本，在不同團隊中解雇了數量不詳的員工。

企業正應對經濟不確定性，谷歌最近在科技和媒體行業進行了一系列裁員，並在一月份解雇了數百名員工。

微軟 (MSFT-US) 發言人同日也證實，公司將裁掉混合實境 (MR) 部門的部分員工，但仍會繼續販售 MR 頭戴裝置 HoloLens 2，但未透露是否會推出新一代 HoloLens。

根據 Business Insider 在 2022 年的報導，微軟已取消原定的 HoloLens 3 開發計畫。