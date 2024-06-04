有操縱股價疑慮！E*Trade傳考慮禁止咆哮小貓使用其平台

鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-04 11:00

2021 年引爆迷因股熱潮、有「咆哮小貓」(Roaring Kitty) 之稱的吉爾 (Keith Gill)，今日曬出貼文後再度帶動遊戲驛站 (GME-US) 股價狂飆。根據華爾街日報 (WSJ) 報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 旗下網路券商億創理財 (E*trade) 正在討論是否禁止吉爾使用自家平台進行買賣，認爲他近期買入 GameStop 的行為有操縱股價的疑慮。

知情人士稱，5 月重新點燃迷因股熱潮不久前，吉爾在 E*trade 上買入大量 GameStop 選擇權。吉爾本周曬出 E*trade 帳戶的螢幕截圖，展示他目前持有價值 1.4 億美元的 GameStop 股票，以及即將在本月稍晚到期的一些選擇權。

知情人士稱，大摩的全球金融犯罪部門和外部法律顧問已開始針對吉爾的行為是否合法，以及是否應該關閉他的 E*trade 帳戶展開討論。

吉爾周一發文後，GameStop 股價再度飆漲，展現了吉爾作為網路紅人的力量。周一美股收盤，GameStop 大漲 21%，報每股 28 美元，且自從吉爾重回大眾視線以來，GameStop 已漲逾 60%。

對 E*trade 與大摩來說，這樣的力量有其疑慮，因為這代表有權力者可能為了自身利益而抬高股價。根據參與內部討論的人士透露，他們爭論的重點在於吉爾的行為是否構成操縱股價，以及該公司是否願意冒著吸引迷因大軍注意的風險，而撤掉吉爾在 E*trade 的帳戶。

目前 E*trade 尚未做出任何決定，公司最終仍有可能不採取行動。

知情人士稱，一些大摩員工擔心關閉吉爾的帳戶可能導致該公司失去大量 E*trade 客戶，因為吉爾發布的貼文能夠吸引大量追隨著，這也是帶動 GameStop 和其他迷因股飆漲的原因之一。

此外，一位發言人周一表示，麻薩諸塞州證券監管部門正在調查吉爾的活動。