有部門快被砍光！首款純電動車賣不好 理想汽車大規模裁員破萬人

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 14:07

中國電動車製造商理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 日前傳出將裁員至少 5600 人，涉及 18% 員工，但最新爆料指出，理想裁員人數其實破萬，甚至在賠償方面對員工有所苛扣。

中國 IT 媒體《DoNews》援引內部員工消息報導，本次裁員將讓理想員工數從巔峰時期的 3 萬多人下降到 2.2 萬人左右，一些部門成為裁員重災區，人資部門或為 60%、泊車專案和操作系統 LIOS 的裁員比例或為 50%、理想 AD Pro 專案甚至幾乎快要裁光。

被裁員工爆料，理想此次並未按照相關規定給予大家足夠的賠償，對試用期員工，理想僅賠償「N」，並沒有通知費。對於員工未使用的年休假也僅按兩倍折現而非三倍，且因為擔心被裁員工恐有「過激」情緒，近期員工進入理想總部，都被要求驗明身份才能進入。

對於仍在職的員工，理想也縮減日常開支，員工餐飲補助和計程車報銷等多項福利被逐步取消或縮減，連在辦公用品的申請上，也開始越來越嚴。

今年年初，理想訂定年銷量 80 萬的目標並因此招募足量的員工，但在今年首款純電動車 MEGA 銷售欠佳後，上月便傳出理想將大裁員的消息，比例高達 18%，以理想 2023 年 31591 人的員工規模計算，將有 5686 位員工丟飯碗。

隨著上半年即將結束，年初定下的 80 萬年銷量目標彷彿還餘熱未散，理想接連經歷 MEGA 發佈失利、遭海外投資人控訴、降價後引發車主抗議以及史無前例的大裁員，以及叫停三款純電動車在今年上市計畫。

上周一 (20 日) 公佈今年第一季財報公佈後，理想股價一如預期暴跌，當天美股 ADR 大跌 12.78%，總市值一夜縮水近 33 億美元港股開盤，隔天在港股繼續下跌。

理想財務長李鐵在公佈財報時表示，今年首季是難，但更難的在後頭，新能源下半場的純電時代來了，和眾多品牌開展貼身肉搏，沒有技術優勢的理想沒有護城河，冬天似乎才剛剛開始。

在跟問界 M7、M9 的兩度交手中，理想不僅敗在定位相似且問界有華為背書、價格更低，還敗在問界有著理想沒有的技術優勢，已經在產業大趨勢的智駕領域成為第一梯隊，像是新 M7 搭載的 HUAWEI ADS 2.0 高階智慧駕駛系統已被公認為是產業頂尖水準。

反觀理想，值得一提的冰箱、彩電和大沙發配置，由於缺乏技術壁壘，已被多家品牌產品全面效仿，不再具有優勢。

前不久有媒體看到，理想北京某工廠停放著千輛以上的理想 MEGA，估計產值至少為 5 億元，在純電動車的非舒適區裡，理想首款純電車 MEGA 的失利，已能看出理想後勁不足。

作為理想首款純電動車，MEGA 一大賣點是補能速度快，充電 12 分鐘續航 500 公里，但這種極致的補能體驗只能在理想超級充電樁上才能體驗到。截至 4 月底，理想投入使用的超級充電站數量為 386 座，要實現 2024 年底達到 2000 座，意味著理想在今年至少要建 1900 座。

相反地，理想執行長李想口中「臭搞技術的」、一向低調搞技術的小鵬今年首季財報表現亮眼，同時發佈最新的智駕技術，隨即迎來股價大漲。