微軟證實於MR部門裁員 但仍會繼續販售HoloLens 2

鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-04 07:48

微軟 (MSFT-US) 發言人周一 (3 日) 向 CNBC 表示，公司將裁掉混和實境 (MR) 部門的部分員工，但仍會繼續販售 MR 頭戴裝置 HoloLens 2。

微軟發言人透過電子郵件表示：「今天稍早，我們宣布對混合實境部門進行重組。我們仍會全心致力於國防部的整合式視覺擴增系統 (Integrated Visual Augmentation System,IVAS) 項目，並繼續提供先進技術來支援我們的士兵。此外，我們將繼續投資 W365，以達到更廣泛的 MR 硬體生態系統，並繼續銷售 HoloLens 2，同時支援現有的 HoloLens 2 客戶和合作夥伴。」

一位知情人士表示，包含 MR 部門員工在內，微軟本輪共計將裁掉 1000 多人。

微軟未透露是否會推出新一代 HoloLens。根據 Business Insider 在 2022 年的報導，微軟已取消原定的 HoloLens 3 開發計畫。

自 2015 年推出 HoloLens 以來，微軟在這個項目上並未取得太大成果，但仍拿下美國國防部授與的合約，為後者提供改良版的 HoloLens。然而，根據彭博此前報導，使用這些設備的士兵們曾反映出現噁心、頭痛等症狀。