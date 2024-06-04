美股重點新聞摘要2024年06月04日

今日操盤前瞻

驚天醜聞！日本五大車廠測試數據造假 豐田會長道歉

IDC：中國 PC 庫存仍高 今年全球 PC 銷售量估持平去年

買入無效！「股神」旗下波克夏 A 股暴跌 99% 後收紅

航運巨頭馬士基上調全年 EBITDA 指引

由於貨櫃市場需求強勁以及紅海危機造成的干擾，丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk) 週一 (3 日) 上調全年利潤預期，這是一個月內第二度上調。馬士基目前預估全年稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將在 70 億至 90 億美元間，高於先前的預估 40 億至 60 億美元。閱讀全文...