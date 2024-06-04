美股重點新聞摘要2024年06月04日
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 08:13
今日操盤前瞻
南韓 5 月 CPI
美國 4 月 JOLTS 職位空缺
驚天醜聞！日本五大車廠測試數據造假 豐田會長道歉
日本汽車行業屢傳造假風波，周一（3 日）再爆醜聞，日本國土交通省通報，豐田、本田、馬自達、山葉、鈴木等五大車廠坦承在安全測試中出現違規行為，官方共計要求豐田、馬自達、山葉六款車型暫停出售。閱讀全文...
IDC：中國 PC 庫存仍高 今年全球 PC 銷售量估持平去年
IDC 最新預測顯示，2024 年個人電腦 (PC) 銷售量估與去年持平，約達 2.602 億台，顯示即使市場預期大量能夠處理人工智慧 (AI) 軟體的新型 PC 將於下半年問世，但 PC 出貨成長依舊乏力。閱讀全文...
買入無效！「股神」旗下波克夏 A 股暴跌 99% 後收紅
美股週一 (3 日) 早盤，多達 40 檔股票盤中無預警崩跌 98% 以上，其中「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 一度大跌 99.97%，尾盤恢復交易後，該股終場收紅 0.87% ，報每股 631,110.10 美元。閱讀全文...
航運巨頭馬士基上調全年 EBITDA 指引
由於貨櫃市場需求強勁以及紅海危機造成的干擾，丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk) 週一 (3 日) 上調全年利潤預期，這是一個月內第二度上調。馬士基目前預估全年稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將在 70 億至 90 億美元間，高於先前的預估 40 億至 60 億美元。閱讀全文...
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