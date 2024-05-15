迷因股淘金熱？Robinhood就是那把鏟子 但要買要快 錯過不再！

鉅亨網編譯許家華 2024-05-15 13:34

想趁迷因股狂熱撈一把？分析師認為，操作 Robinhood (HOOD-US) 可能比投入 GameStop (GME-US) 更安全。

該股正享受多月來最棒的幾日，但過去幾日的迷因力量能否持續推動股價，仍有待商榷。

引領 2021 當年迷因股狂潮的咆嘯貓 Keith Gill 再度發文，讓迷因股原班人馬再次沸騰，諸如 GameStop、AMC 與一票迷因股的股價飆升， 截至周二收盤，Robinhood 的股價上漲 6.7%，至 18.02 美元。競爭對手嘉信理財 (SCHW-US) 上漲 3.2% 至 77.07 美元，觸及 52 周高點。

如果迷因狂熱持續下去，投資者押注 Robinhood 就是正確選擇，因該公司將重新扮演股票和期權交易首選場所的角色，但該股的長期命運實際上取決於該公司自 2021 年 GameStop 迷因漲潮以來的成長程度。

瑞穗分析師 Dan Dolev 表示：「只要交易量激增，這對 Robinhood 來說顯然是淨利多消息，但 Robinhood 也正在蛻變成真正的企業、真正的證券經紀公司，而不是一家僅靠迷因股支撐的小店。」

在 2021 年股價飆升期間，Robinhood 曾一度因為沒有足夠的現金來履行監管義務而放棄購買 GameStop 等某些股票。

Robinhood 經紀業務長 Steve Quirk 周二表示，公司目前擁有 50 億美元的企業現金和投資以及 30 億美元的可用信貸額度，「我們的地位很強大」。

Robinhood 上周公布第一季營收和獲利創紀錄且高於華爾街預期，由於股票和加密貨幣價格上漲，其平台上的資產較去年增加 65%，達到近 1300 億美元。

Dolev 指出，Robinhood 同時進軍了更傳統的服務，例如退休帳戶和信用卡，這些努力使 Robinhood 自嘉信理財搶下市占。Dolev 將 Robinhood 評級為「買進」，目標價為 23 美元。

FactSet 追蹤的分析師平均將 Robinhood 評為「續抱」，目標價為 20.30 美元。

值得注意的是，該股票並沒有從 GameStop 的復甦中受益太多，盈透證券 (IBKR-US) 上漲 1.29% 至每股 121.80 美元；Coinbase (COIN-US) 上漲 1.77%，收每股 203.05 美元。許多加密貨幣在過去 24 小時內實際上走跌，比特幣下跌了 1.6%，至 61714 美元。

總體而言，雖然咆嘯貓的發文可推動一些嚴重做空的股票飆升，但不足以克服更重要的宏觀經濟因素，例如高利率，這些因素限制了廣泛的投機行為。