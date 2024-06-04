IDC：中國PC庫存仍高 今年全球PC銷售量估持平去年
鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-04 05:37
IDC 最新預測顯示，2024 年個人電腦 (PC) 銷售量估與去年持平，約達 2.602 億台，顯示即使市場預期大量能夠處理人工智慧 (AI) 軟體的新型 PC 將於下半年問世，但 PC 出貨成長依舊乏力。
包含英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 和高通 (QCOM-US) 等晶片業者均推出支援 AI 的 PC 組件，硬體業者如戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想 (0992-HK)、宏碁 (2353-TW) 和華碩 (2357-TW) 都計劃接下來幾個月開始銷售 AI PC。
分析師一直認為，由於微軟即將停止支援 Windows 10 作業系統，加上企業紛紛汰換疫情初期購買的硬體，今年 PC 銷售量可望獲得提振。
IDC 指出，其中一項問題為中國市場疲軟，該國 PC 庫存「依舊很高」。若不含中國，全球 PC 銷售量將較去年成長 2.6%。
IDC 預估，2024 年消費性 PC 整體銷售量將下滑 1.1%，不含中國市場的銷售量將成長 1.6%。IDC 指出，利率上升以及對智慧手機等其他設備的需求，料將抑制 PC 市場成長。
不過 IDC 也稱，雖然從長遠來看，AI PC 不太可能帶動任何 PC 出貨成長，但 AI PC 的趨勢可望提振平均售價。到了 2028 年，AI PC 在整體 PC 市場的市占率，也將從今年的兩成左右成長到六成六以上。
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