驚天醜聞！日本五大車廠測試數據造假 豐田會長道歉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-04 07:34

日本汽車行業屢傳造假風波，周一（3 日）再爆醜聞，日本國土交通省通報，豐田、本田、馬自達、山葉、鈴木等五大車廠坦承在安全測試中出現違規行為，官方共計要求豐田、馬自達、山葉六款車型暫停出售。

據《日經新聞》報導，日本國土交通省周一在聲明中表示，這些違法行為傷害了用戶的信任，並動搖了國家汽車認證體系的基礎。國土交通省定周一赴豐田展開現場檢查，接著會檢查其餘四家車廠。

國土交通省說，豐田、馬自達、山葉證實，仍在生產的車輛在生產環節中出現造假。國土交通省下令這些公司暫停特定型號發貨，直到確認車輛符合品質標準。

豐田周一宣布，已停止在日本國內銷售的 Corolla Fielder、Corolla Axio、Yaris Cross。豐田說，這些車型在認證申請方面「行人和乘員保護測試的數據不足」。

豐田聲明中還提到了另外四款不再生產的車型：Crown、Isis、Sienta、RX，這些車型在碰撞等測試環節被發現有錯誤。

豐田汽車公司會長豐田章男周一下午在東京召開記者會，為測試違規、提交虛假數據等行為道歉。本田、馬自達高層也分別召開記者會，就此事道歉。

近年來日本製造業品質醜聞層出不窮，涉及汽車、鋼鐵、化工等領域。僅以豐田為例，前年以來，其子公司日野汽車、全資子公司大發工業等也都相繼在產品檢測環節出現違規行為，給豐田品牌形象帶來負面影響。