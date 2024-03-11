欣陸三大事業貢獻趨於平衡 同時看好公共工程續釋出商機

欣陸投控 ( 3703-TW ) 今 (11) 日舉辦法說會，執行長張方欣指出，過去大陸建設占公司獲利比重多達 6 成以上，不過去年開始包括大陸工程與欣達環工等三大事業體貢獻已趨於平衡，尤其去年底大陸工程的在手案量達 801 億元，改寫歷史新高，2024 年更有機會續創高點。

張方欣並指出，政府對公共工程採取最有利標的開標，相較於過去採用的昂最低價標，對營建同業更有激勵的效果。同時，看好市場後續仍有營造案再釋出，今年在手工程案量有望續寫新高，在今年大陸工程已再拿下 155.77 億元的「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 CJ17 標中壢車站路段鐵路地下化工程」標案。