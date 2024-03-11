欣陸三大事業貢獻趨於平衡 同時看好公共工程續釋出商機
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 21:41
欣陸投控 (3703-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，執行長張方欣指出，過去大陸建設占公司獲利比重多達 6 成以上，不過去年開始包括大陸工程與欣達環工等三大事業體貢獻已趨於平衡，尤其去年底大陸工程的在手案量達 801 億元，改寫歷史新高，2024 年更有機會續創高點。
張方欣並指出，政府對公共工程採取最有利標的開標，相較於過去採用的昂最低價標，對營建同業更有激勵的效果。同時，看好市場後續仍有營造案再釋出，今年在手工程案量有望續寫新高，在今年大陸工程已再拿下 155.77 億元的「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫 CJ17 標中壢車站路段鐵路地下化工程」標案。
欣陸三大事業體目前在手案量都滿載，欣陸統計，截至 2023 年底，營建工程事業 (大陸工程) 的工程存量為歷史新高的 801 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 3.8 倍；不動產開發事業 (大陸建設) 的營收存量為 123 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 1.7 倍；環境工程及水資源處理事業 (欣達環工) 的在手合約餘額為 698 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 14.6 倍。
欣陸 2023 年營收 306.07 億元，因建案交屋金額較少，稅後純益為 17.17 億元，每股純益 2.09 元，每股配發現金股息 1.5 元，股利發放率 71.9%。
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