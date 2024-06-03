【量大強漲股整理】輝達黃仁勳，點名受惠股出列，誰最有潛力?

鉅亨研報 2024-06-03 17:41

加權指數，今日開高走高，終場上漲 362.54 點，收在 21536.76 點，成交量 4333 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 29.01 億，投信買超 33.62 億，自營商賣超 12.6 億，三大法人合計買超 50.03 億，其中，投信連 2 買，累計 35.83 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 1.51%，標普 500 指數上漲 0.8%，納指下跌 0.01%，費半下跌 0.96%；美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.7%，月增則是 0.3%，符合經濟學家預期，聯準會偏好的通膨指標、美國 4 月核心 PCE 年增 2.8%，月增 0.2%，符合市場預期，潛在通膨壓力已顯示緩解的跡象，為央行啟動降息提供積極的訊號；(DELL-US)戴爾，週五股價重挫 17.9%，收在 139.56 美元，雖然最新財報營收和獲利均報喜，但 AI 伺服器部門未足夠驚豔市場；台股方面，加權指數，今日開高走高，終場上漲 362.54 點，收在 21536.76 點，重新站上 5 日均線，(NVDA-US)輝達執行長黃仁勳，6 月 2 日在台大的演講，重振台股投資人的信心，相關供應鏈全面上漲，預期短期內有機會挑戰 22000 大關；台股本周將進入超級股東會周。雖然將召開的上市櫃公司家數 131 家，僅是上周的四分之一，但在權王 (2330-TW) 台積電領軍下，將登場的股東會公司總市值高達 23.4 兆元，占台股比重近三分之一，各家公司在股東會中釋出的未來展望，將是各自股價及加權指數能否上攻 22000 點的關鍵；5 月 31 日至 7 月 15 日，台股共 115 家公司將陸續發放總計 1,825 億元的現金股息，可望添增股市資金活水，提供多頭支撐力道。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 3.05%，收在 846 元，企業預定 6 月 4 日召開股東常會，改選董事，推舉總裁魏哲家擔任董事長，現任董座劉德音將退休，企業看好 3 奈米製程領先業界、AI 需求強勁帶動業績健康成長；(2317-TW)鴻海，上漲 2.62%，收在 176.5 元，成功入列 (NVDA-US) 輝達最強晶片 GB200 的首批合作名單，且最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 預計在今年下半年量產，並且將以伺服器機櫃（Rack）形式出貨，粗估訂單量就高達 5 萬櫃，預計營收貢獻可達 2.5 兆至 3 兆元；(2454-TW)聯發科，上漲 2.83%，收在 1270 元，亞系外資針對企業出具最新研究報告，看好企業 AI PC 晶片產品初見成效，加上 AI 也將驅動智慧型手機換機以及 ASIC(客製化晶片)商機，將目標價調高 35%、至 1420 元，評等維持加碼。

受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群今日全面上漲，尤其是黃仁勳欽點的個股，強勢更是猛烈；(3013-TW)晟銘電，盤中亮燈漲停，終場上漲 4.52%，收在 94.8 元，收盤再創波段新高，目前正研發水冷散熱機櫃、分歧管、冷卻液分配裝置等關鍵零組件，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能；(5426-TW)振發，上漲 4.69%，收在 42.4 元，收盤再創波段新高，成功拿下 AI 伺服器機殼大單，今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長，法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元，已合理的本益比推算，股價至少上看 50 元；(6117-TW)迎廣，股價亮燈漲停鎖死，收在 157.5 元，今年各產品線發展順遂，整體營運樂觀，尤以伺服器發展會最強、將維持逐季成長，今年水冷伺服器機殼將佔伺服器營收將達 1 成、明年有望超過 3 成，水冷機櫃領域則持續開發中。

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(2486-TW)一詮，股價亮燈漲停鎖死，收在 105 元，再度突破百元大關，工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，可達全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，已與 (2486-TW) 一詮合作生產，交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中；佳螢早就領先預告，布局在前面，事後驗證!!!

(6591-TW) 動力 - KY，上漲 4.61%，收在 65.8 元，企業將於台北國際電腦展展出應用於伺服器領域共多款風扇新品，具備超高轉、高靜壓、低振動、低功耗等優異產品特性，更可滿足高階伺服器之 2U、4U、8U、Tower、Rack 等高 U 數之風扇技術需求，並已取得伺服器領域歐、美客戶認證測試。

全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR) 為 50%，相關概念股將長期受惠；(2359-TW)所羅門，上漲 2.86%，收在 180 元，再創波段新高! 企業 3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(6188-TW)廣明，上漲 1.6%，收在 127 元，旗下達明機器人發展協作型機器人 TM AI Cobot，2024 年 (2382-TW) 廣達，將向企業採購 2500 台機器手臂；

昨日黃仁勳台大演講，點名 IPC 工業電腦，(6579-TW) 研揚，合作，今年 AI 訂單湧入，貢獻業績拚翻倍，股價更是盤中亮燈漲停，再創波段新高! 來到 190 元大關，不僅大力布局智慧物聯網產業，在 Edge AI 業務已累積 300 多個 POC 專案，並打入蝦皮供應鏈；

另外 (6579-TW) 研揚，轉投資的 (6161-TW) 捷波，盤中亮燈漲停，再創波段新高! 不僅這檔 AI + 機器人黑馬股，佳螢公開在 5.24 節目中預告布局後，就拉出兩根漲停板! 再創波段新高! 來到 64.3 元大關!

富爸爸 (2357-TW) 華碩及 (6579-TW) 研揚，加持下，股價當然噴出! 發動!

通通領先預告在前面!

(6161-TW) 捷波，推出一系列為工業 4.0 量身定製的工業電腦，也推出多功能主板搭載無人搬運車系統 ( AGV )，為機器視覺解決方案提供支援，企業看好 2024 年營運將會明顯優於去年，全年營收將會有雙位數成長；

受惠於搭載輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群今日也明顯轉強；(3013-TW) 晟銘電，早盤更是亮燈漲停! 再創新高! 來到 99.7 元大關!

目前正研發水冷散熱機櫃、分歧管、冷卻液分配裝置等關鍵零組件，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能，目前規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預估 2024 年底完工試產，2025 年正式開始生產，而去年 Computex 展出浸沒式機櫃引發關注，今年也將擴大展出陣容，激勵股價一飛衝天! 佳螢也早就預告在前面!

AI 黑馬股 (3013-TW) 晟銘電，亮燈漲停! 再創新高!

AI、機器人相關股在黃仁勳點名後，持續的做噴出，最有潛力的個股，也在佳螢的股市期皇后頻道裡面分享，有興趣的務必鎖定節目觀看!

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AI + 機器人黑馬【6161 捷波】漲停

AI 黑馬【3013 晟銘電】漲停

散熱【2486 一詮】漲停!+70%(七顆圈)

黃仁勳欽點，受惠股大公開?!

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6/3 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2465-TW) 麗臺

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師