不忍了！南韓全面中止「919軍事協議」重啟邊境軍事訓練

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-04 10:45

北韓放空飄「垃圾」氣球、干擾 GPS 訊號後，南韓政府周二（4 日）正式通過全面中止《919 軍事協議》的議案，南韓將可重啟對北韓的擴音廣播心戰喊話，以及邊境軍事訓練。

南韓國務總理韓悳洙周二上午 10 時召開國務會議，正式通過全面中止《919 軍事協議》的議案，本議案將送交總統尹錫悅簽署。

韓悳洙表示：「北韓發射彈道飛彈的行徑，違反聯合國安理會決議，放空飄『糞便』氣球的行為，明顯違反停戰協議，干擾 GPS 系統的行為，則是無視國際電信聯盟（ITU）『禁止干擾通訊』憲章，影響民間船隻安全。」

南韓總統室國家安保室周一表示，決定全面中止《919 軍事協議》，直至雙方恢復互信。

據《韓聯社》報導，由於南韓政府已通過中止《919 軍事協議》的議案，南韓將可重啟對北韓的擴音廣播心戰喊話，以及邊境軍事訓練。

南北韓在 2018 年 9 月 19 日簽署軍事協議，明確規定兩韓在邊境地區停止一切敵對行動，並設立禁飛區。這項軍事協議是《平壤共同宣言》的附屬協議。